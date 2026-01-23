Caminhada com Nikolas recebe políticos de Rondônia um dia após alerta contra uso eleitoreiro do ato

Publicada em 23/01/2026 às 10h29
A mobilização política conhecida como “Caminhada pela Liberdade”, que segue pela BR-040 em direção a Brasília, avançou ao longo da última semana reunindo apoiadores e lideranças políticas de diferentes estados. O ato é liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira, que iniciou o percurso em Minas Gerais com destino ao Distrito Federal, sob acompanhamento das forças de segurança em razão do deslocamento de pedestres por trechos de rodovia federal. O mote seria, segundo os organizadores, promover um ato contra a "injustiça" praticada sobre os condenados do 8 de Janeiro de 2023, data em que o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe de Estado. Além de diversas outras sentenças, destaca-se a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aliado de Nikolas e demais partícipes, a mais de 27 anos de cadeia, pena imposta pelo Supremp (STF). Atualmente, Bolsonaro cumpre pena na Papudinha, em Brasília.
Na quarta-feira, 21 de janeiro, um dia antes da adesão dos representantes de Rondônia, Nikolas Ferreira fez um pronunciamento aos participantes no qual delimitou o caráter da mobilização e afirmou não ter interesse em alianças motivadas por objetivos eleitorais. Em fala registrada em vídeo, declarou não se importar se alguém é candidato ou pretende disputar cargos eletivos, orientou os presentes a se abraçarem com seus familiares e reforçou que o ato não deveria ser utilizado como instrumento de campanha. “Pelo amor de Deus, isso aqui não é para ato eleitoreiro”, afirmou. Na sequência, acrescentou que pessoas com esse tipo de intenção poderiam até caminhar, mas deveriam seguir em outra direção. O deputado também destacou que o foco da mobilização não estaria em disputas políticas individuais, mas no significado simbólico do ato.
Foi após esse posicionamento público, rejeitando a presença de aliados com ímpeto eleitoreiro, que representantes de Rondônia se dirigiram à mobilização. Na quinta-feira, 22 de janeiro, o deputado federal Coronel Chrisóstomo passou a integrar presencialmente a caminhada. Até aquele momento, ele figurava como o único político com mandato eletivo em Rondônia a participar fisicamente do ato. Em registros divulgados durante o percurso, o parlamentar apareceu ao lado de outros participantes, relatando a continuidade da caminhada mesmo sob chuva e destacando que o grupo permanecia unido ao longo da rodovia.
A participação do deputado ocorreu durante um período de recuperação após procedimento cirúrgico. Ainda assim, foi informado que ele acompanharia parte do trajeto. Em uma das gravações divulgadas, afirmou que a caminhada seguia “com chuva ou sem chuva” e declarou participar do ato “por Rondônia e pelo Brasil”.
No mesmo dia, mas da tarde em diante, a vereadora de Porto Velho Sofia Andrade, filiada ao PL, também aderiu presencialmente à mobilização. Em vídeos gravados durante o deslocamento e publicados nas redes sociais, ela descreveu a caminhada como um ato simbólico e relatou que sua participação ocorria mesmo diante das condições climáticas adversas. Segundo a vereadora, a presença na mobilização estaria relacionada a protestos contra o que classificou como injustiças e abusos no país, mencionando prisões que, em sua avaliação, teriam ocorrido de forma arbitrária, além de situações que considerou desproporcionais envolvendo pessoas inocentes.
Ao relacionar a mobilização ao contexto de Rondônia, Sofia Andrade destacou a cobrança de pedágio em rodovia federal no estado, apontando que o valor praticado é elevado em uma via que não foi duplicada. Ela afirmou considerar a situação inaceitável e associou o tema a críticas ao atual governo federal. Em suas declarações, a vereadora também afirmou que representantes eleitos precisam demonstrar disposição para se posicionar, mesmo que isso envolva sacrifícios pessoais, como forma de expor a realidade enfrentada pela população.
Ainda nos registros em vídeo, Sofia Andrade relatou o volume intenso de chuva durante o trajeto, comentou sobre a grande concentração de pessoas em determinados trechos da caminhada e explicou que optou por seguir em uma posição mais à frente do grupo, em local com menor aglomeração. Ela também informou o horário aproximado da interrupção do deslocamento naquele dia, com previsão de retomada apenas na manhã seguinte, e encerrou a gravação afirmando que seguia fazendo sua parte.
Também na quinta-feira, 22, aderiu presencialmente à caminhada o vice-presidente do Partido Liberal em Rondônia, Bruno Scheid, pecuarista de Ji-Paraná. Embora não tenha realizado publicações próprias sobre o ato, um vídeo divulgado pela página @CacoalConservador registrou o momento em que ele se junta à mobilização ao lado de Sofia Andrade durante o trajeto.
Ao longo do percurso, a caminhada é acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal, que informou monitorar o deslocamento e alertou para riscos relacionados à segurança viária, em razão da presença de pedestres em uma rodovia federal com trechos de pista simples. Segundo a corporação, equipes permanecem mobilizadas para acompanhar o avanço do grupo, especialmente em pontos afetados por chuva e visibilidade reduzida.
A caminhada liderada por Nikolas Ferreira teve início na segunda-feira, 19 de janeiro, no município de Paracatu, em Minas Gerais, e prevê um percurso superior a 200 quilômetros até Brasília. No quarto dia de mobilização, o grupo já se encontrava no entorno do Distrito Federal, com chegada à capital federal prevista para o domingo, 25 de janeiro, quando está programada uma manifestação.
Ao longo do trajeto, o ato tem atraído atenção de autoridades de segurança, lideranças políticas e apoiadores, ampliando a visibilidade da mobilização que segue avançando pela BR-040 em direção ao Distrito Federal.
