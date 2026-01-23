Sema age com rapidez após queda de árvores no Parque Natural Raimundo Paraguassu

Publicada em 23/01/2026 às 11h22
Após as fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos registradas em Porto Velho na última quinta-feira (22), três árvores de grande porte caíram dentro do Parque Natural Raimundo Paraguassu, comprometendo temporariamente o acesso ao Viveiro Municipal e oferecendo riscos à circulação de servidores e visitantes.
Diante da situação, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), atuou de forma imediata. A equipe do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA) foi acionada e realizou a retirada das árvores, promovendo a desobstrução da área e restabelecendo a segurança no local.
Ação reforça o trabalho contínuo da Sema na manutenção dos parques e áreas verdes da capital
O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, destacou a importância da resposta rápida diante de eventos climáticos extremos. “Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas e a preservação dos espaços ambientais do município. A equipe do DPCA agiu com eficiência e responsabilidade, demonstrando o compromisso da Sema em atuar prontamente sempre que situações emergenciais exigirem”, afirmou.
A ação reforça o trabalho contínuo da Sema na manutenção dos parques e áreas verdes da capital, assegurando que espaços públicos de lazer, educação ambiental e conservação sigam funcionando de forma adequada, mesmo diante dos impactos causados por fenômenos naturais.
A Prefeitura de Porto Velho segue monitorando as áreas ambientais do município, especialmente neste período de chuvas intensas, para prevenir riscos e garantir a proteção do patrimônio natural da cidade.
