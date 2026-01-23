Cirone Deiró destina R$ 82,5 mil para implantação de tubos metálicos na zona rural de Chupinguaia

Publicada em 23/01/2026 às 11h49
Recurso foi destinado à melhoria da trafegabilidade da linha 82,5, nas proximidades do distrito de Guaporé, após solicitação parlamentar
Um repasse no valor de R$ 82.573,92 já foi creditado na conta da prefeitura de Chupinguaia para a aquisição e implantação de tubos metálicos em trecho da zona rural do município. O investimento tem como objetivo melhorar as condições de tráfego na linha 82,5, localizada nas proximidades do distrito de Guaporé, área que enfrenta dificuldades de acesso em períodos de maior fluxo ou de chuvas.
O recurso foi liberado após solicitação da vereadora Maria do Guaporé, que formalizou o pedido com foco na melhoria da infraestrutura viária rural. A medida busca garantir melhores condições de deslocamento para moradores e produtores da região, além de facilitar o escoamento da produção local.
Ao comentar a liberação dos valores, o deputado estadual Cirone Deiró afirmou que a destinação do recurso é resultado de articulação institucional e cooperação entre os poderes, destacando que a união de esforços tem possibilitado avanços no apoio à infraestrutura do município. Segundo ele, ações dessa natureza contribuem para fortalecer a mobilidade e atender demandas históricas das comunidades do interior.
