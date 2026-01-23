Prefeitura de Porto Velhoinicia cronograma de faixas de pedestres lúdicas em frente a escolas municipais

Publicada em 23/01/2026 às 11h46
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), iniciou o cronograma de revitalização de faixas de pedestres em frente a 17 escolas da rede municipal de ensino, distribuídas pelas zonas Central, Leste e Sul da capital.
A iniciativa tem como diferencial a utilização de faixas de pedestres com pintura lúdica, que simulam lápis coloridos, criando uma referência direta ao ambiente escolar e chamando a atenção de motoristas e pedestres para a presença de crianças e adolescentes em travessia.
A ação faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo Município para preparar as vias públicas para o retorno às aulas, reforçando a segurança no entorno das unidades educacionais.
Além de melhorar a visibilidade da sinalização horizontal, o projeto tem como objetivos principais: Reforçar a segurança viária, alertando motoristas sobre a proximidade de áreas escolares, orientar e educar os alunos, de forma visual e atrativa, quanto ao local correto e seguro para atravessar a rua, combater a imprudência, reduzindo situações de risco em pontos críticos de travessia de estudantes.
As intervenções também incluem manutenção do pavimento nos trechos onde a sinalização é aplicada, garantindo melhor durabilidade da pintura e mais eficiência na orientação do tráfego.
O secretário da Semtran, Iremar Torres, explicou a logística do trabalho e a escolha do design. “O formato de lápis colorido foi pensado para dialogar diretamente com o universo escolar, tornando a sinalização mais chamativa e educativa. O cronograma está sendo executado conforme as condições climáticas, já que a pintura exige pavimento seco e adequado. Além disso, realizamos a manutenção da via para garantir a qualidade do serviço”, explicou o secretário.
Neste primeiro momento, o cronograma contempla as seguintes unidades de ensino:
EMEF Prof. Pedro Tavares Batalha
Rua Alba, nº 5972 – Bairro Aponiã
EMEF Senador Olavo Gomes Pires
Rua Andreia, nº 5039 – Bairro Aponiã
EMEF João Ribeiro Soares
Rua Andreia, nº 6612 – Bairro Igarapé
EMEF Maria Francisca de Jesus Gonçalves
Rua Osvaldo Ribeiro c/ Av. Jerônimo Santana – Residencial Orgulho do Madeira
EMEIEF Pingo de Gente
Rua Orion, nº 102 – Bairro Ulisses Guimarães / Rua Sagitário
EMEF Flamboyant
Rua José Amador dos Reis, nº 1750 – Bairro Cascalheira
EMEI Nova República
Rua Sepetiba, nº 100 – Bairro Floresta
EMEIEF Flor de Laranjeira
Rua Buritis, nº 4316 – Bairro Nova Floresta
EMEIEF Broto do Açaí
Rua 15 de Novembro – Bairro Conceição
EMEF Manoel Apáricio Nunes Almeida
Rua João Elias de Souza, nº 3757 – Bairro Cidade Nova
EMEF Manoel Apáricio Nunes Almeida – Extensão II Adonai
Rua Augusto Montenegro, nº 3839 – Bairro Cidade Nova
EMEIEF Miguel Ferreira
Rua Serra da Cutia, nº 3274 – Bairro Eletronorte
EMEIEF Pé de Murici
Avenida Calama, nº 8354 – Bairro Planalto
EMEF Maria Izaura da Costa Cruz
Rua Jardim, nº 3418 – Bairro Costa e Silva
EMEF São Pedro
Rua José de Alencar, nº 5033 – Bairro Pedrinhas
EMEI Marise Castiel
Rua Pio XII – Bairro Pedrinhas
EMEI Odília Pereira de Oliveira II
Rua Tales Benevides – Bairro Rio Madeira
