Prefeitura de Porto Velhoinicia cronograma de faixas de pedestres lúdicas em frente a escolas municipais
Publicada em 23/01/2026 às 11h46
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), iniciou o cronograma de revitalização de faixas de pedestres em frente a 17 escolas da rede municipal de ensino, distribuídas pelas zonas Central, Leste e Sul da capital.

A iniciativa tem como diferencial a utilização de faixas de pedestres com pintura lúdica, que simulam lápis coloridos, criando uma referência direta ao ambiente escolar e chamando a atenção de motoristas e pedestres para a presença de crianças e adolescentes em travessia.

A ação faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo Município para preparar as vias públicas para o retorno às aulas, reforçando a segurança no entorno das unidades educacionais.

Além de melhorar a visibilidade da sinalização horizontal, o projeto tem como objetivos principais: Reforçar a segurança viária, alertando motoristas sobre a proximidade de áreas escolares, orientar e educar os alunos, de forma visual e atrativa, quanto ao local correto e seguro para atravessar a rua, combater a imprudência, reduzindo situações de risco em pontos críticos de travessia de estudantes.

As intervenções também incluem manutenção do pavimento nos trechos onde a sinalização é aplicada, garantindo melhor durabilidade da pintura e mais eficiência na orientação do tráfego.

O secretário da Semtran, Iremar Torres, explicou a logística do trabalho e a escolha do design. “O formato de lápis colorido foi pensado para dialogar diretamente com o universo escolar, tornando a sinalização mais chamativa e educativa. O cronograma está sendo executado conforme as condições climáticas, já que a pintura exige pavimento seco e adequado. Além disso, realizamos a manutenção da via para garantir a qualidade do serviço”, explicou o secretário.

Neste primeiro momento, o cronograma contempla as seguintes unidades de ensino:

EMEF Prof. Pedro Tavares Batalha
Rua Alba, nº 5972 – Bairro Aponiã

EMEF Senador Olavo Gomes Pires
Rua Andreia, nº 5039 – Bairro Aponiã

EMEF João Ribeiro Soares
Rua Andreia, nº 6612 – Bairro Igarapé

EMEF Maria Francisca de Jesus Gonçalves
Rua Osvaldo Ribeiro c/ Av. Jerônimo Santana – Residencial Orgulho do Madeira

EMEIEF Pingo de Gente
Rua Orion, nº 102 – Bairro Ulisses Guimarães / Rua Sagitário

EMEF Flamboyant
Rua José Amador dos Reis, nº 1750 – Bairro Cascalheira

EMEI Nova República
Rua Sepetiba, nº 100 – Bairro Floresta

EMEIEF Flor de Laranjeira
Rua Buritis, nº 4316 – Bairro Nova Floresta

EMEIEF Broto do Açaí
Rua 15 de Novembro – Bairro Conceição

EMEF Manoel Apáricio Nunes Almeida
Rua João Elias de Souza, nº 3757 – Bairro Cidade Nova

EMEF Manoel Apáricio Nunes Almeida – Extensão II Adonai
Rua Augusto Montenegro, nº 3839 – Bairro Cidade Nova

EMEIEF Miguel Ferreira
Rua Serra da Cutia, nº 3274 – Bairro Eletronorte

EMEIEF Pé de Murici
Avenida Calama, nº 8354 – Bairro Planalto

EMEF Maria Izaura da Costa Cruz
Rua Jardim, nº 3418 – Bairro Costa e Silva

EMEF São Pedro
Rua José de Alencar, nº 5033 – Bairro Pedrinhas

EMEI Marise Castiel
Rua Pio XII – Bairro Pedrinhas

EMEI Odília Pereira de Oliveira II
Rua Tales Benevides – Bairro Rio Madeira

