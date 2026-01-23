Entrega de kits para inscritos na 6ª Corrida do MPRO será neste sábado (24/1) na Empro

Publicada em 23/01/2026 às 11h30
Corredores inscritos para a 6ª Corrida de rua do Ministério Público de Rondônia (MPRO) deverão retirar o kit para participação no evento neste sábado (24/1), das 11h às 17h, na Escola Superior do Ministério Público de Rondônia (Empro), localizada na rua Tabajara, 834, bairro Olaria, em Porto Velho. Cada kit conterá camiseta, número de peito e chip de cronometragem. Será necessária a apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto.
A 6ª Corrida do MPRO é uma iniciativa do Ministério Público com finalidade solidária. Os recursos obtidos com as inscrições serão destinados à compra de material escolar para escolas situadas na região ribeirinha de Porto Velho.
Categorias
A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largadas no mesmo ponto. No trajeto de 5 km, haverá categorias para público geral, integrantes do MPRO, pessoas com 60 anos ou mais e quatro categorias específicas para pessoas com deficiência. O percurso de 10 km também terá categorias destinadas ao público geral e servidores do MPRO, também nos dois gêneros.
Premiações
Nas provas de 10 km os primeiros colocados de cada categoria receberão R$ 1.500. Já nas provas de 5 km as premiações variam de R$ 200 a R$ 800. Todas as modalidades do evento somadas ultrapassam R$ 70 mil em distribuição em prêmios.
Data da corrida
A competição será realizada no dia 25 de janeiro de 2026, com a concentração às 6h e largada às 6h30, em frente ao edifício-sede da instituição em Porto Velho, localizado na rua Jamary, 1555, bairro Olaria.
Atenção Motoristas
O fluxo da avenida Lauro Sodré, no sentido Aeroporto/Centro, terá restrição de tráfego no dia da corrida, no período das 6h30 às 7h30, em razão da realização da 6ª Corrida do MPRO.
