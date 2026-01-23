Publicada em 23/01/2026 às 09h15
Paulistão 2026: Gabigol salva o Santos e Guarani enfim vence. Carioca: vitórias de Flu, Fla e Botafogo agitam a 3ª rodada. Copinha: São Paulo goleia e vai à final contra o Cruzeiro. No Tabelinha: segunda rodada do Rondoniense 2026, Semtel e projetos na capital.
Clássico termina empatado, Bragantino mantém liderança e rodada tem surpresas. Tricolores e Rubro-Negro se reabilitam, e Botafogo mostra força com time titular. Tricolor mantém invencibilidade e busca o bicampeonato no Pacaembu.
Paulista - A quarta rodada do Paulistão Casas Bahia 2026 foi marcada por emoção e mudanças na tabela. No clássico da Vila Belmiro, Santos e Corinthians empataram por 1 a 1. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, mas Gabigol evitou a derrota santista ao marcar de falta aos 48 do segundo tempo. Com o resultado, ambos somam cinco pontos.
Na rodada, a Portuguesa surpreendeu o São Paulo no MorumBIS e venceu por 3 a 2, enquanto o Red Bull Bragantino segurou o empate com o Mirassol e segue líder isolado, invicto, com 10 pontos. O São Bernardo entrou no G-4 ao bater a Ponte Preta, que segue na lanterna sem pontuar. Guarani e Botafogo conquistaram suas primeiras vitórias e respiram no campeonato.
Carioca - A terceira rodada do Campeonato Carioca teve clássicos e reações importantes. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, chegou a seis pontos e se preparou para o Fla-Flu. No Maracanã, o Flamengo bateu o Vasco por 1 a 0, aproveitou uma expulsão e deixou a zona de risco. Já o Botafogo dominou o Volta Redonda e venceu por 1 a 0, quebrando a invencibilidade do rival e se recolocando na briga.
Copinha - O São Paulo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite de quinta-feira (22), o atual campeão goleou o Ibrachina por 4 a 1, no Morumbi, diante de mais de 21 mil torcedores. Invicto na competição, o Tricolor segue firme na defesa do título e vai em busca do bicampeonato consecutivo e da sexta taça. A grande decisão será no domingo (25), no Pacaembu, contra o Cruzeiro, que também chega invicto, prometendo um confronto equilibrado.
Tabelinha Rondoniense
Guaporé se reabilita no interior e Rondoniense assume a liderança. Levantamento mostra concentração na Zona Leste e reforça acesso ao esporte. Projeto garante continuidade do esporte para crianças e adolescentes em Porto Velho
Rondoniense - A 2ª rodada do Campeonato Rondoniense Série A 2026 movimentou o estado. Em Porto Velho, o Gazin PVH venceu o Barcelona por 3 a 2, com dois gols do artilheiro Emerson Bacas. À noite, o Rondoniense SC bateu o estreante Genus por 2 a 0, mesmo debaixo de chuva, e assumiu a liderança. No interior, o Guaporé FC se recuperou da estreia e venceu o União Cacoalense por 2 a 0, deixando o rival na lanterna.
SEMTEL - A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, divulgou a lista atualizada dos espaços públicos de esporte e lazer em funcionamento na capital. Ao todo, são 18 equipamentos mantidos pelo município, sendo 16 na Zona Leste, um na Zona Sul e um na Zona Norte. Destaque para a Vila Olímpica Chiquilito Erse, principal complexo esportivo da cidade. A iniciativa garante transparência, amplia o acesso da população e fortalece o esporte, o lazer e a inclusão social em todas as regiões.
Projeto - O Programa Construindo Campeões se prepara para o início do ano letivo com a Semana de Rematrículas, que acontece de 26 a 30 de janeiro, na sede da Semtel. A etapa é voltada a atletas de 6 a 17 anos já inscritos no projeto e garante a continuidade das atividades esportivas gratuitas oferecidas em diversos polos da cidade. A iniciativa reforça o papel do esporte na formação social, física e educacional dos participantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!