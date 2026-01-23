Neymar faz filha chorar ao chamar Bruna Biancardi de bruxa: “É só uma brincadeira”

Publicada em 23/01/2026 às 10h18
Um registro caseiro colocou Neymar no centro das atenções na noite de quinta-feira (22). Em vídeo publicado no Instagram, o atacante aparece em clima descontraído com a filha Mavie, de 2 anos, enquanto a menina descansava no sofá ao lado da mãe, Bruna Biancardi.
Vestida de princesa, Mavie se assusta quando o pai faz uma encenação dizendo que iria sair correndo e “deixá-la” com a mãe. A reação foi imediata: a criança levantou do sofá e correu atrás do jogador, chorando. O momento, porém, durou poucos segundos. Neymar interrompeu a brincadeira, pegou a filha no colo e tentou acalmá-la.
Na legenda, o atleta fez questão de contextualizar a cena para evitar interpretações negativas. “É só uma brincadeira. Mamãe não é uma bruxa e, sim, o nosso amor”, escreveu, acompanhado de emojis de riso e coração.
Bruna Biancardi também entrou no clima e respondeu com bom humor nos comentários. “Amam me irritar esses dois, mas eu amo muito vocês”, publicou.
O vídeo rapidamente ganhou repercussão e viralizou, gerando comentários bem-humorados dos seguidores. “Quando for pai, amadurece”, brincou uma internauta. “Hoje você dorme no sofá”, escreveu outra. “Aaahhh, sacanagem”, comentou uma terceira, resumindo o tom das reações.
