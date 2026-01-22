Guaporé se reabilita no Cassolão e afunda a União Cacoalense no Rondoniense

Publicada em 22/01/2026 às 08h50
O Guaporé recebeu a União Cacoalense no Cassolão pra tentar se reabilitar em casa diante da sua torcida e em uma partida bem disputada o
Jacaré da Zona da Mata conseguiu vencer e somar os primeiros pontos no Rondoniense. Aos 21 minutos da primeira etapa, o zagueiro da União Cacoalense Fuzare derrubou o meia atacante Marquinhos dentro da área, pênalti para o Guaporé.
Aos 24 minutos o atacante Mano pegou a bola botou na marca do cal e bateu forte sem chances para o goleiro João Pedro, Guaporé 1 União Cacoalense 0. O gol que sacramentou a vitória do Jacaré veio no finalzinho da partida aos 40 minutos Brayan Colombia deixou Watthimen livre para ampliar e garantir a primeira vitória do Guaporé no Rondoniense.
Com a vitória o Guaporé soma três pontos e ganha mais tempo para treinar, a equipe da zona da mata folga na próxima rodada, enquanto a União Cacoalense sofre sua segunda derrota em dois jogos e na próxima rodada enfrenta o Sport Genus em Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira.
