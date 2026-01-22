Semtel mapeia e mantém 18 espaços públicos de esporte e lazer em Porto Velho
Por  Jhon Silva
Publicada em 22/01/2026 às 15h41
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), divulgou a relação atualizada dos espaços esportivos administrados pelo município, conforme a Portaria nº 93/SEMTEL/2025. O levantamento identifica 18 equipamentos públicos em funcionamento, com endereços, bairros e distribuição por zonas da cidade.

A iniciativa garante transparência, facilita o acesso da população aos equipamentos e contribui para o planejamento de ações esportivas, recreativas e comunitárias em todas as regiões da capital. Do total, 16 espaços estão localizados na Zona Leste, um na Zona Sul e um na Zona Norte.

Ao todo, são 18 espaços públicos sob gestão da Semtel, distribuídos de forma estratégica para atender diferentes modalidades esportivas e perfis de público.

Zona Leste

Vila Olímpica Chiquilito Erse

Vila Olímpica é o principal complexo esportivo municipal

Endereço: Avenida Amazonas, nº 6348 – bairro Nova Porto Velho

Principal complexo esportivo municipal, a Vila Olímpica concentra diversas modalidades e atende atletas, estudantes e a comunidade em geral, com os seguintes equipamentos em funcionamento:

- Campo de Futebol Fernando Rocha – treinos e competições
- Ginásio Vinícius Danin – esportes coletivos e eventos
- Parque Aquático Vinícius Danin – atividades aquáticas e recreação
- Pista de Atletismo Fernando Rocha – treinos e provas
- Quadra de Areia I – José Borges Filho – práticas esportivas e lazer
- Quadra de Areia II – Célio Rodrigues Lopes – atividades esportivas e comunitárias
- Sala de Judô – formação esportiva e treinamento
- Sala de Karatê – iniciação em artes marciais
- Sala de Pilates – condicionamento físico e bem-estar
- Quadras Poliesportivas – Zona Leste
- Quadra Poliesportiva Sérgio Siqueira de Carvalho

Quadra Poliesportiva é utilizada para atividades esportivas, recreativas e eventos locais

Endereço: Avenida Mamoré – bairro Esperança da Comunidade
Espaço destinado à prática esportiva e à integração comunitária.

Quadra Poliesportiva Três Marias
Endereço: Rua Atlas, nº 399 – bairro Três Marias
Utilizada para atividades esportivas, recreativas e eventos locais.

CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados
Endereço: Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706–1770 – bairro JK

O espaço integra esporte, cultura e inclusão social, com os seguintes ambientes em funcionamento:

- Auditório – atividades culturais e comunitárias
- Quadra Poliesportiva – práticas esportivas diversas
- Sala de Ballet – formação artística
- Sala de Informática – inclusão digital
- Sala da Administração – gestão e atendimento

Ginásio atende competições, treinos e eventos esportivos

Zona Sul

Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu)
Endereço: Rua Luiz Schulze, nº 5580 – bairro Cohab

Equipamento tradicional da Zona Sul, o ginásio atende competições, treinos e eventos esportivos, sendo referência para a comunidade local.

Zona Norte

Quadra Poliesportiva João Lima de Souza
Endereço: Estrada Belmonte, nº 1605 – bairro Nacional

Espaço destinado à prática esportiva, lazer e ações comunitárias, fortalecendo o esporte de base na Zona Norte.

Gestão da Semtel

A Semtel informa que todos os espaços listados estão disponíveis para atividades esportivas, culturais e de lazer, conforme a regulamentação vigente. A Prefeitura de Porto Velho segue atuando na manutenção, ampliação e qualificação dos equipamentos públicos, promovendo esporte, inclusão social e qualidade de vida em todas as zonas da cidade

