Luana Piovani surge nua em ensaio nas redes e reflete: “os demônios que mandam”

Publicada em 23/01/2026 às 10h01
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (22) ao publicar um ensaio fotográfico artístico em seu perfil no Instagram. As imagens, feitas no banheiro, mostram a artista sem roupas, com os cabelos presos e o corpo parcialmente coberto por uma cortina semitransparente.
O destaque da publicação, no entanto, não ficou restrito ao ensaio. Luana acompanhou as fotos com um texto crítico sobre o momento atual do mundo, no qual manteve um tom duro e reflexivo. “O planeta pede socorro, os demônios que mandam seguem querendo mais poder e dinheiro, pastor devorando criancinha e roubando de pobre…”, escreveu a atriz, ao abordar temas como concentração de poder, desigualdade e crises morais.
A postagem rapidamente atraiu milhares de comentários. Seguidores elogiaram tanto a estética do ensaio quanto a postura da artista. “O terror dos homens opressores”, escreveu uma usuária. “Sempre linda!”, comentou outra. Houve ainda quem exaltasse a atriz como símbolo de atitude e liberdade. “A nossa musa maioral”, publicou um fã. Outro resumiu: “Que espetáculo de imagem!”.
Conhecida por unir posicionamento político e exposições pessoais em suas redes, Luana Piovani costuma transformar publicações visuais em manifestações de opinião, o que frequentemente amplia o alcance e o debate em torno de seus posts.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!