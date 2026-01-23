“Vilã com borogodó”: Grazi Massafera dança Gretchen em “Três Graças” e cena viraliza

Publicada em 23/01/2026 às 09h47
Uma sequência leve e bem-humorada colocou Arminda, personagem de Grazi Massafera, entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira (22). Em Três Graças, da TV Globo, a vilã comemora um encontro marcado com Joaquim, vivido por Marcos Palmeira, no ferro-velho — e extravasa a animação dançando “Freak Le Boom Boom”, clássico dos anos 1970 de Gretchen.
A escolha da trilha e o tom carismático da cena conquistaram a audiência online. No X (antigo Twitter), internautas elogiaram a atuação e a ousadia da novela. “Só Três Graças para ter vilã carismática dançando Gretchen em pleno horário nobre”, escreveu um usuário. Outro destacou: “A Grazi achou o tom da Arminda; ficou divertido”.
Os comentários celebraram justamente o contraste entre vilania e leveza. “Odiar a Arminda é impossível”, afirmou um perfil. “Nada melhor do que uma vilã caricata com borogodó”, resumiu outro. A cena também foi apontada como exemplo do humor que a produção tem incorporado à narrativa.
Não é a primeira vez que Arminda vira meme. Recentemente, a personagem reproduziu um “passinho” associado a Virginia Fonseca, popularizado durante a coroação da namorada de Vini Jr como rainha de bateria da Grande Rio — sequência que também repercutiu nas redes.
Com referências pop e timing cômico, Três Graças segue apostando em cenas que conversam com a cultura digital e ampliam o engajamento do público.
a grazi é muito boa vey
a arminda é uma figura kkk mt bom ela dançando freak le boom boom#tresgraças pic.twitter.com/M4HIJLS4vZ — Yas Boerzinha la novia de Esteban ✨ (@_aieres) January 23, 2026
