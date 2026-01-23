Rodovia-133 passa por recuperação de aterro no trecho entre Vale do Paraíso e Bom Jesus

Publicada em 23/01/2026 às 10h43
Atuando de forma contínua na manutenção da malha viária estadual, o governo de Rondônia executa os serviços de recuperação essencial dos aterros na RO-133, no trecho que liga o município de Vale do Paraíso ao distrito de Bom Jesus. A intervenção ocorre por conta do alto volume de chuvas registrado na região. Os trabalhos são realizados pela 3ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com foco na recomposição dos aterros e no fortalecimento da estrutura da pista, assegurando melhores condições de trafegabilidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações integram um trabalho de cuidado com a infraestrutura viária em todo o estado, especialmente durante o período chuvoso, para garantir segurança e mobilidade à população.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou a importância dos serviços executados e o trabalho desenvolvido pelas equipes. “O trabalho das equipes regionais é fundamental para manter as rodovias em boas condições de uso. As intervenções pontuais ajudam a preservar a via, ampliar sua vida útil e oferecer mais segurança e conforto aos usuários.”
O residente da 3ª Residência Regional de Ouro Preto do Oeste, Adinaldo de Andrade, salientou que as equipes estão atuando de forma organizada nas obras. “Estamos priorizando os pontos que precisam de reforço nos aterros. Nosso objetivo é garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para todos que utilizam a RO-133.”
Segundo o titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, os serviços são executados com critérios técnicos, visando oferecer maior estabilidade e durabilidade à pista com as melhorias realizadas. De acordo com ele, o planejamento das ações busca garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados.
