Investimentos em tecnologia fortalecem perícias criminais e investigação de crimes em Rondônia

Ao longo dos anos, os investimentos do governo de Rondônia em conhecimento e tecnologia têm fortalecido a atuação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) no estado. Com os avanços da ciência, o governo intensificou a atenção à modernização dos trabalhos periciais, garantindo maior precisão nas análises e consolidando a instituição como pilar essencial na elucidação de crimes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as aquisições de materiais tecnológicos fazem parte de um trabalho que dá total apoio à segurança pública. “Com uma equipe mais qualificada e melhores condições de trabalho, conseguimos oferecer um serviço de excelência”, salientou.
O superintendente da Politec-RO, Domingos Sávio, destacou os investimentos realizados na instituição. “Ao longo dos anos, acompanhamos a evolução da tecnologia e incorporamos esses avanços à ciência, o que contribui diretamente para a elucidação de crimes e fatalidades. Nos últimos anos, o governo do estado investiu em equipamentos de ponta, fortalecendo a estrutura da Politec. O resultado é sempre positivo, com a Polícia Técnico-Científica consolidada como um pilar essencial das investigações.”
PROTOCOLO DE FEMINICÍDIO
Em investigações de crimes em que a vítima é uma mulher, a perícia criminal desempenha papel fundamental para a correta tipificação do delito. A partir da análise técnica das evidências encontradas no local, é possível identificar se o caso se trata de feminicídio — crime cometido em razão do gênero da vítima. Diante desse cenário, o estado de Rondônia tem avançado na elucidação desses crimes por meio de investimentos em tecnologia e do fortalecimento do trabalho da Politec. Como parte desse processo, foi implantado um novo Protocolo de Feminicídio, que orienta os profissionais na identificação de indícios específicos ainda na cena do crime. O protocolo permite reconhecer sinais que diferenciam o feminicídio de outros tipos de homicídio, contribuindo para uma classificação mais precisa do delito. Essa identificação precoce fortalece a atuação integrada das forças de segurança e do sistema de justiça, tornando as investigações mais ágeis e eficazes na responsabilização dos autores.
PERÍCIAS EM ACIDENTES
Com o uso de drones, equipamentos de medição tecnológica e câmeras digitais, a equipe da Politec, em Ji-Paraná, realiza o levantamento de provas com mais precisão e eficiência. A atuação em locais de acidentes é um dos principais eixos de trabalho da instituição e tem evoluído significativamente com a incorporação de novas tecnologias.
O trabalho pericial consiste na análise detalhada do local para apurar as causas do acidente. Para isso, os profissionais utilizam diversos recursos tecnológicos. Além da máquina fotográfica e dos equipamentos de medição, o uso de drones permite a captação de imagens aéreas, proporcionando uma visão ampla do cenário, diferente da observação feita ao nível do solo.
A aplicação dessas tecnologias em locais de crimes e acidentes tem aprimorado a qualidade dos serviços prestados pela Politec. Antes, por exemplo, a medição das áreas periciadas era realizada com trenas métricas convencionais, que exigiam maior esforço e estavam sujeitas a interferências do ambiente. Atualmente, os equipamentos digitais facilitam o processo: basta deslocar o medidor para que a área seja registrada com precisão no sistema.
DESTAQUE EM ANÁLISE DE SUBSTÂNCIAS
O Instituto Laboratorial Criminal foi responsável pela análise de drogas de abuso, medicamentos, compostos orgânicos voláteis e diversas substâncias químicas, além de análises toxicológicas em materiais biológicos. Os peritos criminais responsáveis pelas análises, Carolina Matias Diniz e Francisco Clayton Ferreira, explicaram que, naquela rodada, foram enviadas quatro amostras desconhecidas, nas quais foram identificadas as substâncias metanfetamina, cocaína, fentanil, heroína, ketamina e cafeína. Após a realização dos exames, os resultados foram encaminhados para avaliação, comprovando um índice de acerto de 100% no Ensaio de Proficiência. O resultado comprovou a qualidade dos recursos técnicos e a expertise da equipe pericial criminal, que demonstrou estar preparada para identificar não apenas as drogas clássicas comumente apreendidas, como cocaína e maconha, mas também novas substâncias psicoativas (NPS) e drogas facilitadoras de abuso sexual (DFAS).
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA
A Politec recebeu investimentos em equipamentos que representaram inovação tecnológica e fortaleceram as ações voltadas à elucidação de crimes no estado. Entre os recursos adquiridos, destacaram-se 50 smartphones, destinados a garantir a comunicação institucional direta entre os peritos criminais e o Centro Integrado de Operações (Ciop), além de mini-impressoras Bluetooth.
A Superintendência também passou a contar com um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), equipamento utilizado em análises microscópicas nas quais um feixe de elétrons focalizado varre a superfície da amostra, interagindo com a matéria e gerando sinais que fornecem informações sobre a morfologia e a composição química do material, como a identificação da presença de pólvora.
Além disso, foram adquiridas maletas contendo equipamentos para a captura de microvestígios digitais, utilizados tanto na análise pericial quanto na coleta de DNA em locais de crime, bem como detectores de metais, ampliando a capacidade técnica das equipes periciais.
REFORÇO COM CONCURSADOS
No ano de 2024, o governo de Rondônia reforçou a segurança pública do estado, e empossou 60 novos concursados da Superintendência de Polícia Técnico-Científica para os cargos de perito criminal e agente de criminalística. Os novos servidores passaram a oferecer suporte nas elucidações de casos, de sinistros e crimes cometidos em todo o estado. A posse dos novos policiais reforça o compromisso da gestão estadual e dá mais segurança ao cidadão rondoniense.
10 ANOS DE ATUAÇÃO
Ao completar 10 anos de atuação, a Politec se consolida como instituição essencial para o fortalecimento da Segurança Pública de Rondônia. A entidade é referência em perícia criminal, marcada pelo rigor técnico, avanço científico, humanização nos processos investigativos, promovendo atendimento especializado em benefício da população.
Com investimentos em mais de R$ 6 milhões do Fundo Estadual de Segurança Pública aplicados em equipamentos, como boroscópios, coletes balísticos, máquinas fragmentadoras, maletas periciais e analisadores espectrais, o governo de Rondônia fortaleceu a atuação da Politec durante o período. Além disso, os servidores também receberam capacitação e treinamentos técnicos, e houve investimentos em tecnologia de ponta para os laboratórios de Porto Velho e Vilhena, que contam com equipamentos de alta precisão.
