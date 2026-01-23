Museu reúne rochas e amplia opções de lazer e educação ambiental na capital

Publicada em 23/01/2026 às 11h33
O Museu do Parque Natural de Porto Velho vem se consolidando como uma alternativa de lazer e conhecimento para a população. Localizado em uma área de floresta dentro do perímetro urbano, o espaço tem atraído famílias e contribuído para aproximar crianças e jovens do contato com a natureza.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), o Parque Natural recebeu, nesta semana, uma exposição geológica com diferentes tipos de rochas, material que compõe cerca de 80% do planeta Terra.
De acordo com o professor de Física do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Hualan Patricio, a iniciativa contribui para ampliar a compreensão sobre a formação do planeta. “Quando falamos do sistema solar, muitas vezes esquecemos que vivemos no planeta mais rochoso entre todos. Conhecer a formação da Terra ajuda a entender melhor o universo em que vivemos”.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, o Parque Natural tem recebido atenção especial por ser um espaço de convivência e de contato direto com a natureza do bioma amazônico. “Estamos recebendo materiais que vão enriquecer de forma permanente o museu do Parque Natural, ampliando o conhecimento da comunidade sobre o nosso território. A população está convidada a utilizar todo o espaço de forma gratuita”.
O Museu do Parque Natural de Porto Velho funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A exposição conta com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
