Corinthians acerta empréstimo de duas promessas de Rondônia que atuaram na Copinha 2026

Publicada em 23/01/2026 às 11h36
A movimentação do Corinthians no mercado de base ganhou novo capítulo após a participação de atletas de Rondônia na Copinha de 2026. O clube paulista encaminhou a contratação, por empréstimo, do meio-campista Ji-Paraná e do atacante Laerte Júnior, jogadores de 16 anos que defenderam o União Cacoalense na principal competição de base do país.
Segundo apuração divulgada pelo site Meu Timão, os dois atletas devem firmar vínculo temporário válido por uma temporada. A possibilidade de aquisição em definitivo está prevista caso o desempenho agrade à comissão técnica. Ambos foram direcionados para o elenco Sub-17 do clube paulista.
Apesar do avanço nas negociações, os contratos ainda não constam no Boletim Informativo Diário da CBF. Mesmo assim, a WD Sports, empresa responsável pela gestão da base do União Cacoalense, tornou públicos os acordos por meio de publicações em redes sociais.
Mesmo com pouca idade, Ji-Paraná e Laerte Júnior foram utilizados como titulares durante a campanha do clube rondoniense na Copinha de 2026. O meio-campista teve participação direta no desempenho ofensivo da equipe ao marcar dois dos três gols anotados pelo time na competição. O União Cacoalense encerrou sua participação na última colocação do Grupo 6, somando um ponto, atrás de Grêmio São-Carlense, Real Brasília e Santos, sendo estes dois últimos classificados para a fase eliminatória.
O histórico recente de Ji-Paraná inclui passagens pelas categorias de base de Botafogo, em parte de 2024, e Fluminense, ao longo de 2025. Já Laerte Júnior acumulou experiências anteriores defendendo Internacional e Coritiba, também nas temporadas de 2024 e 2025.
Enquanto aguarda a formalização dos vínculos, o Sub-17 do Corinthians segue em preparação para as disputas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da categoria. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, a equipe passou por reformulação na comissão técnica, com Guilherme Nascimento assumindo o comando e Gabriel Amaral como auxiliar. O elenco será composto por atletas nascidos em 2009 e 2010.
