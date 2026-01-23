Manutenção na RO-490 melhora trafegabilidade sentido ao distrito de Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 23/01/2026 às 10h52
Com o início do período de colheita da soja e o tráfego constante de veículos, o governo de Rondônia está atuando na manutenção da RO-490, no município de Alto Alegre dos Parecis, no trecho em direção ao distrito de Flor da Serra. As obras são realizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e execução da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura, com serviços de recuperação em pontos específicos da rodovia, visando garantir melhores condições de passagem e escoamento da produção agrícola dos produtores da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações na RO-490 reforçam o trabalho contínuo do governo na manutenção das rodovias estaduais, assegurando acesso, mobilidade, melhores condições de deslocamento e escoamento da produção agrícola para a população da região. “O governo adota uma estratégia de intervenções pontuais nas rodovias não pavimentadas, especialmente em períodos estratégicos, como o da colheita. É fundamental manter as estradas operantes para assegurar a circulação de pessoas e o transporte da produção, fortalecendo a economia local e regional”, enfatizou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que as intervenções na rodovia são essenciais. “As ações em pontos específicos das rodovias não pavimentadas são fundamentais para manter o acesso das comunidades, permitindo respostas ágeis às demandas locais e prevenindo situações adversas no futuro.”
Segundo o titular da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura, Nilson Oliveira, as ações foram direcionadas para os pontos onde o tráfego apresentava maior necessidade, incluindo correções no leito da estrada, reforço da base e adequações necessárias para aumentar a resistência do solo às condições climáticas e ao fluxo de veículos.
O responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou o acompanhamento das atividades. “O trabalho de fiscalização garante que os serviços atendam ao planejamento e contribuam diretamente para melhores condições de passagem, especialmente neste momento de escoamento da safra. Mapeamos os pontos fundamentais para garantir que os serviços sejam executados conforme o planejamento e resultem em melhores condições de passagem para os usuários da rodovia.”
