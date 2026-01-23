Publicada em 23/01/2026 às 10h31
A realidade de quem vive e transita por Porto Velho está mudando, mesmo sob o rigor do período amazônico de chuvas. Graças a um planejamento estratégico da Prefeitura, intervenções em pontos críticos da capital têm garantido que chuvas, com alto volume de água, não resultem mais nos transtornos. O cenário de vias intransitáveis está sendo substituído pela fluidez do tráfego e pela segurança de moradores e comerciantes.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, os trabalhos focam na solução de deficiências estruturais que persistiam há décadas. "É um trabalho contínuo para resolver problemas históricos, fazendo o básico, mas que nunca foi feito. O trabalho é diário e conectado com a realidade da população", afirmou o prefeito Léo.
AÇÕES
Para retirar a capital rondoniense das piores posições nos índices de saneamento do país, a Prefeitura já aprovou um investimento superior a R$ 200 milhões em obras de drenagem no perímetro urbano.
Entre as principais frentes de trabalho, destacam-se:
Na avenida Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizou uma redistribuição estratégica do fluxo pluvial. Águas que sobrecarregam a via, vindas do bairro Agenor de Carvalho, agora são direcionadas para o bairro Lagoa, equilibrando o sistema e garantindo escoamento rápido.
No trecho entre as avenidas Nações Unidas e Brasília, na avenida Sete de Setembro, as manilhas antigas e desgastadas foram substituídas por tubos de 30 milímetros com tecnologia de maior resistência. A obra preventiva eliminou obstruções causadas por rompimentos na rede antiga.
O cruzamento da avenida José Vieira Caúla com Mamoré, na Zona Leste, a região, que historicamente sofria com inundações, apresentou um novo cenário após as últimas chuvas, mantendo-se totalmente trafegável para motoristas e pedestres.
Impacto Direto na Vida do Cidadão
Os resultados das intervenções são celebrados por quem depende das vias para trabalhar. Relatos de moradores indicam que, onde antes o volume de água impedia a circulação, hoje o trânsito "passa tranquilo" e "desenvolve mais rápido". “Antigamente aqui alagava bastante, hoje não alaga mais. É livre trânsito, graças a Deus”, afirmou Ronilson Pereira, trabalhador, ressaltando que antes era necessário realizar desvios arriscados para evitar os pontos de inundação.
Para o comércio local, o fim dos alagamentos representa a continuidade das atividades econômicas. “Uma chuva dessa, nessa hora nós estaríamos fechados e agora estamos aí na batalha, a chuva caiu e não alagou”, destacou outro André Gomes, trabalhador em atividade na avenida Rio de Janeiro.
A Prefeitura reforça que continuará monitorando os pontos críticos da cidade para executar novas ações de manutenção e ampliação da rede de drenagem
