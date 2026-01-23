Preparador de elenco revela reação de Wagner Moura ao saber das indicações ao Oscar

Publicada em 23/01/2026 às 09h54
A notícia das indicações de O Agente Secreto ao Oscar chegou a Wagner Moura de forma inusitada. Segundo Leonardo Lacca, responsável pela preparação do elenco do longa, o ator soube das quatro indicações enquanto estava dentro de um avião, durante uma chamada de vídeo realizada na manhã desta quinta-feira (22).
Lacca compartilhou nos stories do Instagram registros da conversa e contou que não foi a primeira vez que coube a ele levar boas notícias ao ator. “Mais uma vez, o Waguinho ficou sabendo de uma ótima notícia por mim”, escreveu ao publicar prints da ligação.
De acordo com o preparador, Wagner reagiu com surpresa à coincidência de sempre receber novidades importantes em situações pouco propícias para comemorações. “Você sempre acaba sendo o mensageiro das notícias incríveis justamente quando eu estou em um lugar onde não dá para comemorar nem abraçar ninguém”, comentou o ator, ainda durante o voo.
Ao final do relato, Leonardo Lacca tranquilizou os seguidores ao informar que o ator já havia desembarcado e seguia para casa. “Agora ele está a caminho de casa para celebrar a indicação ao lado da família”, completou.
O Agente Secreto concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, ampliando a presença brasileira na principal premiação do cinema mundial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!