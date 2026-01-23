Espanha recusa convite de Trump para fazer parte do

Publicada em 23/01/2026 às 09h50
A Espanha recusou o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer parte do "Conselho da Paz" criado por Trump.
O anúncio, foi feito pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, engrossa a lista de países que já recusaram a participação no conselho, uma estrutura criada por Trump para monitorar a paz na Faixa de Gaza e em outras regiões do mundo, além de coordenar a reconstrução do território palestino.
"Agradecemos o convite, mas recusamos", afirmou Sánchez.
Para justificar a recusa, o premiê espanhol citou a "coerência com o compromisso de Madri com o direito internacional, a ONU e o multilateralismo" como os principais motivos para a recusa em participar — a criação do conselho vem sendo vista por parte da diplomacia mundial como uma tentativa de esvaziar a ONU, o principal órgão multilateral do mundo.
Sánchez também criticou o fato do conselho não incluir a Autoridade Palestina.
Quem aceitou, recusou e ainda não respondeu
Cerca de 60 países foram convidados por Trump para participar do Conselho da Paza.
Veja, abaixo, os países que farão parte do Conselho da Paz:
Armênia
Arábia Saudita
Argentina
Azerbaijão
Bahrein
Belarus
Bulgária
Catar
Cazaquistão
Egito
Emirados Árabes Unidos
Hungria
Indonésia
Israel
Jordânia
Kosovo
Marrocos
Mongólia
Paquistão
Paraguai
Turquia
Uzbequistão
Vietnã
Já declararam que não vão aderir ao órgão:
França;
Noruega;
Eslovênia;
Suécia;
Espanha.
E ainda não responderam ao convite de Trump:
Brasil
Reino Unido
China
Croácia
Alemanha
Itália
Rússia
Singapura
Ucrânia
Trump lança 'Conselho de Paz' no Fórum Econômico Mundial, em Davos
Com críticas à Organização das Nações Unidas (ONU) e um plano para reconstruir a Faixa de Gaza com uma fila de arranha-céus, Trump lançou oficialmente nesta quinta-feira (22) seu "Conselho da Paz".
➡️ Criada por seu governo para supervisionar a paz na Faixa de Gaza e reconstruir o território palestino, a estrutura é vista por parte da comunidade internacional como uma tentativa de esvaziar a ONU.
Em cerimônia dentro do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Trump disse que seu conselho terá aval "para fazer tudo o que quisermos" não só em Gaza, e seu governo também apresentou um plano de reconstrução que chamou de "Nova Gaza" (leia mais abaixo).
"Quando esse conselho estiver completamente formado, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. E faremos isso em conjunto com as Nações Unidas", disse Trump, que será o presidente vitalício do órgão e o único com poder de veto.
Cerca de 30 dos 60 líderes mundiais que aceitaram participar do conselho participaram da cerimônia, como o presidente argentino, Javier Milei — o presidente Lula foi convidado para integrar o Conselho da Paz, mas ainda não respondeu ao convite. Nenhum grande aliado ocidental estava no lançamento.
Em discurso na cerimônia, Trump disse ser um "dia muito empolgante" e voltou a criticar a ONU — que críticos dizem que Trump quer substituir com a criação de seu "Conselho da Paz".
"Eu nunca nem falei com a ONU. Eles tinham um potencial tremendo", afirmou Trump. No entanto, ele disse que seu conselho dialogará "com muitos outros, incluindo a ONU".
Ele disse ainda que o conselho não se dedicará apenas a Gaza, mas começará pelo território palestino, que ele disse que será "desmilitarizado e lindamente reconstruído".
