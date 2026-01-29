Vale Gás em Porto Velho: saiba como garantir o benefício pelo CadÚnico

Publicada em 29/01/2026 às 15h50
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias), reforça que a principal forma de garantir o acesso ao programa federal Gás do Povo (Vale Gás) é estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).
O benefício é voltado a famílias de baixa renda e tem como objetivo auxiliar no custeio do gás de cozinha, item essencial no orçamento doméstico. Em Porto Velho, a Prefeitura é responsável pelo cadastramento e atualização das informações, enquanto a seleção final dos beneficiários é feita pelo Governo Federal.
O prefeito Léo Moraes destacou que a gestão municipal tem trabalhado para ampliar o acesso da população aos serviços da assistência social, especialmente nas áreas mais vulneráveis e nos distritos. “Estamos estruturando nossas unidades para que o cidadão de Porto Velho seja acolhido com dignidade. O Vale Gás é um direito de quem mais precisa, e a nossa função é garantir que a porta de entrada, que é o CadÚnico, esteja aberta e funcionando com agilidade”.
De acordo com o coordenador da Central do Cadastro Único em Porto Velho, Clóvis Henrique, a atualização correta das informações é fundamental para a concessão do benefício. “A Prefeitura atua na ponta, realizando a coleta e a atualização dos dados nos CRAS e polos distritais. Manter o cadastro atualizado não é apenas uma formalidade, é o que garante que o perfil da família seja identificado corretamente pelo sistema federal. Mudanças de renda, endereço ou composição familiar devem ser informadas imediatamente”.
Como garantir o benefício
Primeiro passo – inscrição no CadÚnico
O responsável familiar deve comparecer a um CRAS com RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou documentos de todos os moradores da casa.
Segundo passo – acompanhamento pelo aplicativo
Após a análise do Governo Federal, o beneficiário é informado sobre a aprovação do benefício pelos aplicativos Gov.br ou Bolsa Família.
Terceiro passo – retirada do gás
É necessário acessar o aplicativo específico do Vale Gás para gerar um QR Code, que deve ser apresentado em um ponto de revenda parceiro, junto com uma botija vazia.
Benefício é voltado a famílias de baixa renda
A Semias orienta que famílias que ainda não possuem cadastro ou que precisam atualizar as informações — o que deve ser feito, obrigatoriamente, a cada dois anos — procurem um CRAS. A desatualização é uma das principais causas de bloqueio de benefícios sociais, como o Vale Gás.
CRAS em Porto Velho
CRAS Elizabeth Paranhos
Rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco – zonas Norte e Oeste
Telefone: (69) 98473-4881
E-mails: [email protected]
| [email protected]
CRAS Betinho
Rua Vila Mariana, nº 9968, bairro Mariana – zona Leste
Telefone: (69) 98473-6269
E-mails: [email protected]
| [email protected]
CRAS Irmã Dorothy
Rua Fonte Boa, s/n, bairro Socialista – zona Leste
Telefone: (69) 98473-4364
E-mails: [email protected]
| [email protected]
CRAS Paulo Freire
Avenida Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho – zona Leste
Telefone: (69) 98473-6076
E-mails: [email protected]
| [email protected]
CRAS Dona Cotinha
Rua Tamarino, nº 2946, Cohab Floresta – zona Sul
Telefone: (69) 98473-6030
E-mails: [email protected]
| [email protected]
| [email protected]
CRAS Pe. Teodoro Crommo
Via 01, quadra 1, casa 03, distrito de Jaci-Paraná
Telefone: (69) 99955-5438 | (69) 3236-6178
E-mails: [email protected]
| [email protected]
