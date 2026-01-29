FROMIMPE realizou oficinas com coordenadores e adjuntos dos Comitês Temáticos

Publicada em 29/01/2026 às 17h01
Encontro institucional alinhou estratégias, fortaleceu a governança e planejou ações para os pequenos negócios em Rondônia
Com apoio do Sebrae em Rondônia, o Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FROMIMPE) realizou, nos dias 27 e 28 de janeiro, oficinas com coordenadores e adjuntos dos Comitês Temáticos. O encontro institucional teve como foco a integração, capacitação e alinhamento estratégico dos participantes, com vistas ao fortalecimento da governança e ao planejamento das ações para o exercício de 2026.
Consolidado como um espaço estratégico de diálogo, cooperação e construção coletiva, o FROMIMPE reuniu membros dos Comitês Temáticos, representantes de entidades parceiras e agentes públicos, incluindo o Governo do Estado, prefeitos, secretários municipais das áreas de Planejamento, Finanças e Desenvolvimento Econômico, além de presidentes de Câmaras Municipais.
A proposta foi promover o alinhamento institucional, o compartilhamento de experiências e a definição de diretrizes voltadas à melhoria do ambiente de negócios em Rondônia.
No dia 27, as atividades tiveram foco no alinhamento institucional, visão de futuro e gestão participativa, com abertura oficial, debates sobre governança, compliance e segurança jurídica, além de momentos dedicados à construção de diretrizes estratégicas.
No dia 28, a agenda priorizou a troca de boas práticas, o fortalecimento da sinergia entre os comitês e a realização de oficinas participativas, incluindo atividades de cruzamento de ações, definição de metas, cronograma anual e proposição de inovações na gestão.
O evento também contou com a apresentação de cases de sucesso, que evidenciaram resultados concretos e impactos positivos na formulação e execução de políticas públicas, além de atividades de integração voltadas à construção de ações conjuntas e colaborativas entre os diferentes eixos temáticos.
Durante a abertura, o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas aos pequenos negócios de forma estruturada e permanente.
Segundo ele, é fundamental que as iniciativas debatidas no âmbito do Fórum avancem para além de ações pontuais e passem a integrar os mecanismos formais de governança e avaliação da gestão pública.
“Quando essas iniciativas entram como indicadores de análise e passam a fazer parte das prestações de contas municipais, elas deixam de ser ações pontuais e se consolidam como políticas públicas efetivas. Isso permite que os gestores tenham uma leitura mais estratégica do seu território e fortalece a governança em todos os níveis”, afirmou.
Os Comitês Temáticos do FROMIMPE são estruturados a partir de áreas estratégicas voltadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas. A Secretaria Executiva é exercida por Elizeth Afonso de Mesquita, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), e por Priscilla Lídia Salierno, do Sebrae em Rondônia, responsáveis pela coordenação e pelo alinhamento institucional das ações do Fórum.
Entre os comitês, o de Racionalização Legal e Burocrática é coordenado por Leilson Costa de Souza, da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER), com foco na simplificação de processos e na melhoria do ambiente regulatório. O comitê de Acesso a Mercados tem como representante Ranieri Braga dos Santos, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), atuando na ampliação de oportunidades comerciais para os pequenos negócios.
Já o comitê de Tributação e Formalização é conduzido por Camila Arnuti Coelho Lara Almeida e Letícia Lara Santos, ambas da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), com atenção às políticas fiscais e à regularização empresarial.
A área de Tecnologia e Inovação conta com a coordenação de Rangel Vieira de Miranda, do Sebrae, e Ilton Monteiro Alves, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), promovendo ações voltadas à modernização, competitividade e transformação digital.
No comitê de Acesso ao Crédito, os trabalhos são conduzidos por Gleiciane Ribeiro Araujo Rocha, do Sebrae, e Vinicius Emanuel Diniz Cavalcante, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), com foco na ampliação e qualificação das linhas de financiamento.
O comitê de Agronegócio e Associativismo é representado por Victor Rodrigues Andreoni, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON), fortalecendo iniciativas voltadas ao setor produtivo rural e às organizações coletivas.
O Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FROMIMPE) é uma instância de articulação interinstitucional que reúne órgãos públicos, entidades representativas, instituições de ensino, controle e fomento, com o objetivo de formular, acompanhar e fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas em Rondônia. O Fórum atua como espaço permanente de diálogo, integração e governança, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento socioeconômico sustentável no estado.
O apoio do Sebrae ao evento esteve alinhado à sua missão de fortalecer as micro e pequenas empresas, por meio do aprimoramento da governança, da articulação institucional e da qualificação técnica dos atores envolvidos. A iniciativa beneficiou diretamente os coordenadores e instituições responsáveis pela gestão e execução de políticas públicas e, de forma indireta, os pequenos negócios, ao contribuir para um ambiente mais organizado, integrado e eficiente, com impactos positivos no desenvolvimento econômico e social de Rondônia.
