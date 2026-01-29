Ana Castela reage após vídeo constrangedor viralizar: “eu não peido”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/01/2026 às 16h05
Nos acompanhe pelo Google News

Um vídeo inusitado envolvendo Ana Castela, de 21 anos, tomou conta das redes sociais nos últimos dias e virou motivo de comentários bem-humorados — e também de incômodo para a artista. As imagens, gravadas com um efeito de câmera de sensor térmico, mostram uma fumaça cênica surgindo atrás da cantora, o que levou internautas a sugerirem, em tom de piada, que ela estaria soltando gases durante a gravação.

Sem deixar o assunto passar em branco, Ana respondeu com ironia. Em comentário feito no próprio vídeo, ela tratou o episódio com leveza: “Eu não peido”, escreveu, acompanhando a frase com um emoji sorridente.

Apesar do tom descontraído na resposta pública, a cantora também aproveitou para se manifestar de forma mais séria sobre a circulação de boatos envolvendo seu nome. Em publicações feitas em uma conta secundária no Instagram, Ana demonstrou irritação com mensagens e especulações que, segundo ela, extrapolam o limite da brincadeira.

“E eu não digo assim, fofocas só minhas, de outras pessoas também. Se é que vocês me entendem. Eu não quero ver, estou nem aí [...] Estou removendo todo mundo que está mandando”, desabafou a artista, ao explicar que decidiu restringir interações para evitar esse tipo de conteúdo.

Conhecida pela proximidade com os fãs e pelo bom humor nas redes, Ana Castela deixou claro que, embora leve algumas situações na esportiva, prefere se afastar de comentários que considera desnecessários ou desgastantes.

 

Ana Castela vídeo viral redes sociais boato humor fofoca Instagram cantora sertaneja internautas Boiadeira
Imprimir imprimir