Ana Castela reage após vídeo constrangedor viralizar: “eu não peido”

Um vídeo inusitado envolvendo Ana Castela, de 21 anos, tomou conta das redes sociais nos últimos dias e virou motivo de comentários bem-humorados — e também de incômodo para a artista. As imagens, gravadas com um efeito de câmera de sensor térmico, mostram uma fumaça cênica surgindo atrás da cantora, o que levou internautas a sugerirem, em tom de piada, que ela estaria soltando gases durante a gravação.
Sem deixar o assunto passar em branco, Ana respondeu com ironia. Em comentário feito no próprio vídeo, ela tratou o episódio com leveza: “Eu não peido”, escreveu, acompanhando a frase com um emoji sorridente.
Apesar do tom descontraído na resposta pública, a cantora também aproveitou para se manifestar de forma mais séria sobre a circulação de boatos envolvendo seu nome. Em publicações feitas em uma conta secundária no Instagram, Ana demonstrou irritação com mensagens e especulações que, segundo ela, extrapolam o limite da brincadeira.
“E eu não digo assim, fofocas só minhas, de outras pessoas também. Se é que vocês me entendem. Eu não quero ver, estou nem aí [...] Estou removendo todo mundo que está mandando”, desabafou a artista, ao explicar que decidiu restringir interações para evitar esse tipo de conteúdo.
Conhecida pela proximidade com os fãs e pelo bom humor nas redes, Ana Castela deixou claro que, embora leve algumas situações na esportiva, prefere se afastar de comentários que considera desnecessários ou desgastantes.
