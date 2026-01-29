Orientações para uso de pomadas capilares reforçam segurança em saúde durante Carnaval em Rondônia

Publicada em 29/01/2026 às 15h48
Com a proximidade do período carnavalesco, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) reforça as orientações à população para redobrar os cuidados com o uso de pomadas modeladoras, fixadoras ou para trançar os cabelos. A iniciativa ocorre diante do aumento de notificações de intoxicação e eventos adversos graves associados a esses produtos em outros estados, especialmente em períodos de grande concentração de pessoas e uso intensificado de cosméticos.
O objetivo da ação é garantir que o cidadão possa curtir o Carnaval com tranquilidade, segurança e saúde, reforçando o uso responsável de produtos regularizados. A Agevisa/RO atua por meio da Vigilância Sanitária Estadual, vinculada às políticas de proteção à saúde, adotando medidas preventivas, de orientação e de articulação com os municípios para reduzir riscos à população.
POMADAS CAPILARES
Segundo a gerente da Vigilância Sanitária Estadual, Leiliane Brito, a preocupação com o uso de pomadas capilares é respaldada por dados técnicos e ações coordenadas nacionalmente. “No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adotou a interdição cautelar de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos após o aumento de eventos adversos graves, como irritações oculares intensas e casos de cegueira temporária. Após investigações, apenas os produtos sem relatos graves e com processos regulares foram liberados”, explicou.
A gerente acrescentou que, diante da possibilidade de uso intensificado desses produtos durante o Carnaval, a Vigilância Sanitária Estadual encaminhou documento às Vigilâncias Sanitárias Municipais, orientando o reforço das ações de fiscalização, monitoramento e orientação aos consumidores e profissionais da área da beleza, em consonância com as diretrizes da Anvisa.
Entre os eventos adversos mais comuns relacionados ao uso de pomadas capilares irregulares estão hiperemia ocular, ceratite, irritação nos olhos, reações alérgicas, sensação de queimação e casos de cegueira temporária, muitos deles considerados graves e com necessidade de atendimento médico imediato.
ORIENTAÇÃO
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou que o trabalho da Agência segue critérios técnicos, científicos e normativos. “Seguimos protocolos do Ministério da Saúde e da Anvisa, capacitamos nossas equipes e atuamos de forma integrada com os municípios, desde a orientação à população até a fiscalização dos produtos no mercado.”
A orientação é utilizar apenas produtos autorizados, ler atentamente o rótulo, evitar contato com os olhos, não usar em crianças e redobrar os cuidados em ambientes com água, como praias, rios e piscinas. A lista oficial de pomadas autorizadas está disponível no site da Anvisa.
