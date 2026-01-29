Sandy reflete sobre maturidade, aprendizados e felicidade ao completar 43 anos

Publicada em 29/01/2026 às 15h48
Ao completar 43 anos, Sandy usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para compartilhar uma reflexão pessoal sobre o significado do aniversário. Em um texto publicado para os seguidores, a artista agradeceu as mensagens recebidas e falou sobre a importância de reconhecer tanto os erros quanto os momentos de crescimento ao longo da vida.
Na publicação, Sandy afirmou que celebrar a data vai além da passagem do tempo. Para ela, o aniversário representa estar verdadeiramente presente e consciente da própria trajetória. “Penso que está além de comemorar que a gente sobreviveu mais um ano. É sobre estar vivo de verdade. E é sobre a bagagem que a gente vai trazendo de cada ano”, escreveu, ao mencionar aprendizados relacionados às relações humanas e ao autoconhecimento.
A cantora também destacou experiências simples que passaram a ter maior valor com o tempo, como vivências em família, descobertas cotidianas e situações que contribuíram para sua visão de mundo. “Tenho comemorado tanta lua linda, tanta brisa fresca no rosto, tantos movimentos lindos no desenvolvimento do meu filho, abraços onde eu poderia morar”, relatou, acrescentando que esses detalhes a fazem sentir que está “saboreando a vida”.
Ao abordar o equilíbrio entre erros e acertos, Sandy disse desejar que as escolhas corretas se tornem cada vez mais frequentes. “Entre esse ‘errar e acertar’, desejo que a balança penda cada vez mais pro ‘acertar’. Lá no final, vou estar satisfeita”, afirmou, definindo a soma dessas experiências como sua ideia de felicidade.
No encerramento do texto, a artista agradeceu o carinho dos fãs e deixou uma mensagem de leveza e afeto. “Obrigada a todos que me acompanham, seja de qual distância for, nesse meu caminhar. Sejamos leves, amorosos, predominantemente felizes”, concluiu.
