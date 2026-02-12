Prefeitura de Pimenta Bueno decreta ponto facultativo no Carnaval 2026

Publicada em 12/02/2026 às 09h49
A Prefeitura de Pimenta Bueno informa que, conforme o Decreto Municipal nº 9.281, de 06 de janeiro de 2026, haverá ponto facultativo nos órgãos da Administração Pública Municipal em razão do período de Carnaval.
De acordo com o decreto, os pontos facultativos ficam definidos da seguinte forma:
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 – Ponto facultativo (Carnaval)
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 – Ponto facultativo (Carnaval)
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 – Ponto facultativo (Quarta-feira de Cinzas)
Durante esses dias, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, exceto no Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta, para garantir o atendimento à população.
A Administração Municipal orienta os cidadãos a se programarem para evitar transtornos e reforça que os atendimentos retornam ao funcionamento normal após o período estabelecido.
A Prefeitura de Pimenta Bueno reafirma seu compromisso com a transparência e a organização dos serviços públicos, mantendo a população sempre informada sobre o calendário oficial do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!