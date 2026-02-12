Goma “diferente” deixa comissários da British Airways atordoados

Publicada em 12/02/2026 às 11h08
Três comissários de bordo da British Airways precisaram de atendimento médico após consumirem, sem saber, balas de goma com maconha oferecidas por um passageiro. A data do episódio não foi divulgada, mas o caso veio a público nesta semana na imprensa britânica.
De acordo com os relatos, os doces foram ingeridos depois do desembarque em Los Angeles, nos Estados Unidos. O voo havia partido do aeroporto de Heathrow, em Londres. Segundo jornais do Reino Unido, é comum que passageiros ofereçam guloseimas à tripulação, principalmente em viagens de longa duração.
As balas teriam sido consumidas dentro do ônibus que transportava os funcionários até o hotel. Pouco tempo depois, os três começaram a apresentar sintomas incomuns. Já na chegada ao hotel, estariam desorientados e em estado de pânico, sem entender o que estava acontecendo.
Uma fonte ouvida pela imprensa britânica afirmou que foi uma sorte o consumo não ter ocorrido durante o voo. Os comissários foram encaminhados a um hospital para avaliação, e a companhia acionou outra equipe para assumir o trajeto de volta a Londres.
Dias depois, os três retornaram ao Reino Unido como passageiros. A British Airways abriu uma investigação interna para identificar o responsável por oferecer os doces. O passageiro poderá enfrentar consequências legais, já que a situação colocou em risco a segurança operacional.
Em declaração à imprensa, a mesma fonte destacou que, apesar de algumas pessoas considerarem o episódio curioso, a empresa trata o caso com extrema seriedade. Segundo ela, se a tripulação tivesse sido afetada durante o voo, as consequências poderiam ter sido graves.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!