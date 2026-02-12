Goma “diferente” deixa comissários da British Airways atordoados
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 12/02/2026 às 11h08
Nos acompanhe pelo Google News

Três comissários de bordo da British Airways precisaram de atendimento médico após consumirem, sem saber, balas de goma com maconha oferecidas por um passageiro. A data do episódio não foi divulgada, mas o caso veio a público nesta semana na imprensa britânica.

De acordo com os relatos, os doces foram ingeridos depois do desembarque em Los Angeles, nos Estados Unidos. O voo havia partido do aeroporto de Heathrow, em Londres. Segundo jornais do Reino Unido, é comum que passageiros ofereçam guloseimas à tripulação, principalmente em viagens de longa duração.

As balas teriam sido consumidas dentro do ônibus que transportava os funcionários até o hotel. Pouco tempo depois, os três começaram a apresentar sintomas incomuns. Já na chegada ao hotel, estariam desorientados e em estado de pânico, sem entender o que estava acontecendo.

Uma fonte ouvida pela imprensa britânica afirmou que foi uma sorte o consumo não ter ocorrido durante o voo. Os comissários foram encaminhados a um hospital para avaliação, e a companhia acionou outra equipe para assumir o trajeto de volta a Londres.

Dias depois, os três retornaram ao Reino Unido como passageiros. A British Airways abriu uma investigação interna para identificar o responsável por oferecer os doces. O passageiro poderá enfrentar consequências legais, já que a situação colocou em risco a segurança operacional.

Em declaração à imprensa, a mesma fonte destacou que, apesar de algumas pessoas considerarem o episódio curioso, a empresa trata o caso com extrema seriedade. Segundo ela, se a tripulação tivesse sido afetada durante o voo, as consequências poderiam ter sido graves.

Geral "MACONHA"
Imprimir imprimir