procuradora-geral dos EUA é flagrada com dossiê acessados por deputada, e democratas denunciam espionagem ultrajante

Publicada em 12/02/2026 às 11h04
O depoimento da procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, no Congresso na quarta-feira (11) agravou a polêmica do caso Epstein, que nas últimas semanas tomou conta do país. A chefe do Departamento de Justiça foi "flagrada" com dossiês com históricos de pesquisa dos deputados aos arquivos do caso, o que gerou críticas da oposição democrata.
Em determinado momento da audiência, fotógrafos presentes no Capitólio fotografaram Bondi manuseando uma página contendo o título "histórico de buscas de Pramila Jayapal" e uma série de números de arquivos do caso Epstein acessados pela deputada democrata. Veja na foto acima.
A deputada democrata acusou o Departamento de Justiça norte-americano de espionar membros do Congresso e foi acompanhada por diversos colegas.
"Pam Bondi levou hoje ao Comitê Judiciário um documento que continha um histórico exatamente dos documentos que pesquisei. (...) É totalmente inapropriado e contrário à separação de Poderes que o Departamento de Justiça nos vigie enquanto consultamos os arquivos de Epstein. (...) Isso é ultrajante, e eu pretendo levar isso adiante e pôr fim a essa espionagem contra membros do Congresso", afirmou Pramila em suas redes sociais.
