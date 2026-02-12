Etapa Ariquemes de Futevôlei 2026 ocorre os dias 17, 18 e 19 de abril
Por Assessoria
Publicada em 12/02/2026 às 09h32
Nos acompanhe pelo Google News

Ariquemes será palco de um grande espetáculo esportivo! Nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2026, acontecerá a Etapa Ariquemes de Futevôlei, reunindo atletas e amantes do esporte em um evento cheio de emoção e disputas

CATEGORIA MUNICIPAL MASCULINA (A)

Campeão: R$ 1.000,00

Vice: R$ 700,00

3º Lugar: R$ 500,00

4º Lugar: R$ 300,00

CATEGORIA MUNICIPAL MASCULINA (B)

Campeão: R$ 800,00

Vice: R$ 600,00

3º Lugar: R$ 500,00

4º Lugar: R$ 300,00

CATEGORIA MISTA (Masculino & Feminino)

Campeão: R$ 1.000,00

Vice: R$ 600,00

3º Lugar: R$ 500,00

4º Lugar: R$ 300,00

CATEGORIA ESTADUAL ABERTA

Campeão: R$ 1.500,00

Vice: R$ 1.000,00

3º Lugar: R$ 500,00

Inscrições gratuitas

Local das inscrições: Estádio Gentil Valério de Lima

Período de inscrições: 05 de fevereiro a 20 de março

Monte sua dupla, prepare-se e venha participar desse grande evento que promete movimentar o cenário esportivo da região!

Mais informações pelo QR Code disponível no banner.

Realização: Prefeitura de Ariquemes | SEMTEC

Esportes INSCRIÇÕES ABERTAS
Imprimir imprimir