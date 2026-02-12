Etapa Ariquemes de Futevôlei 2026 ocorre os dias 17, 18 e 19 de abril

Publicada em 12/02/2026 às 09h32
Ariquemes será palco de um grande espetáculo esportivo! Nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2026, acontecerá a Etapa Ariquemes de Futevôlei, reunindo atletas e amantes do esporte em um evento cheio de emoção e disputas
CATEGORIA MUNICIPAL MASCULINA (A)
Campeão: R$ 1.000,00
Vice: R$ 700,00
3º Lugar: R$ 500,00
4º Lugar: R$ 300,00
CATEGORIA MUNICIPAL MASCULINA (B)
Campeão: R$ 800,00
Vice: R$ 600,00
3º Lugar: R$ 500,00
4º Lugar: R$ 300,00
CATEGORIA MISTA (Masculino & Feminino)
Campeão: R$ 1.000,00
Vice: R$ 600,00
3º Lugar: R$ 500,00
4º Lugar: R$ 300,00
CATEGORIA ESTADUAL ABERTA
Campeão: R$ 1.500,00
Vice: R$ 1.000,00
3º Lugar: R$ 500,00
Inscrições gratuitas
Local das inscrições: Estádio Gentil Valério de Lima
Período de inscrições: 05 de fevereiro a 20 de março
Monte sua dupla, prepare-se e venha participar desse grande evento que promete movimentar o cenário esportivo da região!
Mais informações pelo QR Code disponível no banner.
Realização: Prefeitura de Ariquemes | SEMTEC
