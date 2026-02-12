Guaporé vence o Barcelona por 3 a 0 no Cassolão e segue firme na briga pela liderança

Publicada em 12/02/2026 às 08h31
O Guaporé venceu o Barcelona nesta quarta-feira (11) por 3 a 0 no estádio Cassolão. Os gols foram marcados por Daniel Felipe, Diego Hoffman e Marquinhos Acreano.
A Laranja da Mata dominou o jogo desde os primeiros minutos, controlando as ações e impondo seu ritmo durante toda a partida. Aos 24 minutos do primeiro tempo conseguiu abrir o placar, quando Daniel Felipe, vestindo a camisa número 15, aproveitou uma excelente cobrança de escanteio e desviou para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Guaporé seguiu pressionando o adversário e ampliou a vantagem. Aos 17 minutos, Diego Hofmann, camisa número 6, marcou o segundo gol da equipe, ao aproveitar bola que veio do lado direito. Ele desviou com categoria e ampliou a festa da torcida no Cassolão.
Para coroar a atuação, Marquinhos, camisa 10, fez o terceiro gol, aos 26 minutos. Assim, selou a vitória expressiva do Guaporé.
Impacto na Tabela
Com a vitória, o Guaporé encostou no Ji-Paraná, atual líder do Estadual, ficando a dois pontos do líder. O Jipa tem 16 pontos e o Guaporé agora conta com 14.
