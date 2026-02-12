ENERGISA reúne blocos e empresas de eventos para orientações de segurança com a rede elétrica durante o Carnaval

Publicada em 12/02/2026 às 09h08
Representantes de blocos carnavalescos, empresas de montagem de palco, som e iluminação e órgãos de segurança participaram, nesta terça-feira (10), do II Encontro de Segurança para Empresas de Eventos e Agremiações Carnavalescas, promovido pela Energisa, em parceria com o Corpo de Bombeiros, no auditório da sede da concessionária, em Porto Velho.
O objetivo foi orientar organizadores dos blocos de rua e empresas de eventos sobre os cuidados necessários com a rede elétrica durante o período de Carnaval, com foco na prevenção de acidentes envolvendo estruturas de palco, iluminação, trios elétricos e ligações provisórias de energia.
De acordo com a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, o encontro reforça a prevenção de acidentes durante o período carnavalesco.
“Este é o segundo ano que realizamos o encontro com os organizadores dos blocos que desfilam na capital e empresas de eventos. A ideia é antecipar as orientações, esclarecer dúvidas e reforçar os cuidados com a rede elétrica, para que todos possam trabalhar e aproveitar o Carnaval com segurança”, destacou.
Principais orientações de segurança com a rede elétrica
Durante o encontro, foram reforçadas recomendações para evitar acidentes:
Manter distância mínima de 2 metros da rede elétrica;
Evitar improvisos e utilizar equipamentos adequados nas instalações;
Respeitar a altura da fiação na montagem de palcos, tendas e iluminação;
Não subir em postes, marquises ou árvores próximas à rede;
Não lançar serpentinas ou confetes na fiação;
Nunca se aproximar de fios partidos ou caídos;
Não realizar ligações clandestinas de energia.
Para motoristas de trios elétricos e carros de som, a orientação é respeitar a altura da rede elétrica e a velocidade em trechos com grande fluxo de pessoas e, em caso de colisão com poste, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Energisa pelo 0800 647 0120.
Já para quem fica sobre o trio elétrico, a recomendação é não levantar objetos ou estruturas que possam se aproximar da rede, manter atenção constante à altura da fiação e jamais tentar tocar nos cabos elétricos.
Operação especial durante o Carnaval
A Energisa informou que reforçará as equipes em todo o estado, principalmente nos municípios com maior concentração de blocos e eventos. Entre as ações previstas estão o reforço da manutenção preventiva nas redes e das equipes de prontidão nos principais pontos de festa.
A concessionária também alertou para os riscos de ligações clandestinas, os chamados “gatos de energia”, que podem causar choques elétricos, incêndios e interrupções no fornecimento, além de configurarem crime previsto no Código Penal.
Em casos de emergência envolvendo a rede elétrica, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo telefone 0800 647 0120, aplicativo Energisa On, site da empresa ou WhatsApp Gisa, pelo número (69) 99358-9673.
