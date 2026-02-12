Prefeitura cancela carnaval popular e destina recursos para material e fardamento escolar

Publicada em 12/02/2026 às 10h02
O prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, confirmou nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o cancelamento do Carnaval Popular 2026, que tradicionalmente seria realizado nas dependências do Bumbódromo Márcio Menacho. A decisão, segundo o chefe do Executivo municipal, está relacionada à readequação orçamentária e à priorização de investimentos na área da educação.
A informação foi confirmada após contato do jornalista e radialista do site Guajará Notícias com o prefeito durante a tarde de hoje. Na ocasião, Netinho ratificou a suspensão do evento e detalhou os motivos administrativos que embasaram a medida.
De acordo com o gestor, a realização do carnaval estava condicionada à captação de emenda parlamentar específica para custeio do evento. Como o recurso externo não foi viabilizado, a administração optou por não utilizar verba própria do Tesouro Municipal para a festividade. O montante que seria destinado à organização da programação carnavalesca será redirecionado para a aquisição de material escolar e parte do fardamento dos alunos da rede pública municipal de ensino.
A decisão integra uma estratégia de contenção de despesas e de priorização de políticas públicas consideradas essenciais, especialmente no início do ano letivo. Conforme pontuado pelo prefeito, a gestão tem adotado critérios de responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário, buscando equilibrar as contas públicas sem comprometer áreas sensíveis, como educação.
Com isso, o Carnaval Popular 2026 na Pérola do Mamoré está oficialmente suspenso. A medida deve repercutir entre os diversos segmentos da sociedade, especialmente no setor cultural e comercial, que tradicionalmente movimentam a economia local durante o período festivo.
A Prefeitura reforçou que a destinação dos recursos para a educação visa fortalecer as condições de aprendizagem e garantir suporte material aos estudantes da rede municipal, dentro da política de valorização do ensino público adotada pela atual administração.
