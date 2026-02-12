Sebrae RO fortalece parceria com o Exército Brasileiro para capacitação de jovens recrutas

Publicada em 12/02/2026 às 08h51
Encontro com comandantes do 5º BEC e do 17º Batalhão Log Sl discutiu qualificação técnica, oportunidades para fornecedores locais e ações de empreendedorismo para militares em formação
Nesta terça-feira (10), o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, recebeu representantes do Exército Brasileiro na sede do Sebrae, em Porto Velho. O Sebrae deu mais um passo na construção de parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento de jovens e ao fortalecimento de oportunidades para pequenos negócios locais.
Participaram do encontro o tenente-coronel Davi, comandante do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC); o capitão Matos, chefe de Logística do 5º BEC; o coronel Português, comandante do 17º Batalhão de Logística de Selva; e o capitão Olímpio, chefe de Operações da unidade.
A reunião teve como foco a construção de ações conjuntas voltadas à capacitação técnica e ao desenvolvimento de oportunidades para jovens que ingressam anualmente no serviço militar.
Apoio à participação de empresas rondonienses
Durante o encontro, os comandantes destacaram a preocupação com a baixa participação de empresas locais em processos licitatórios realizados pelas unidades militares. Segundo eles, fornecedores de fora do estado têm sido os principais vencedores, enquanto empreendedores rondonienses enfrentam dificuldades para competir.
O Sebrae orientou sobre estratégias de mobilização e articulação para ampliar o alcance dessas oportunidades junto aos pequenos negócios. A divulgação da licitação deverá ocorrer em parceria com entidades representativas do setor produtivo, como Fecomércio e FACER.
Encaminhamentos para capacitação técnica
Além das demandas relacionadas às compras públicas, também foram discutidas necessidades específicas de certificações e qualificações técnicas para integrantes do laboratório interno mantido pelas unidades.
Nesse ponto, o Sebrae indicou alternativas por meio de instituições parceiras, como o SENAI, que pode atender demandas ligadas a normas e processos técnicos.
Outro destaque da reunião foi o diálogo sobre os jovens que ingressam no Exército, mas nem sempre conseguem se engajar ou se preparar plenamente para os desafios da vida civil após o período de serviço militar.
A partir dessa conversa, surgiu a proposta de desenvolver ações de capacitação em empreendedorismo e cursos oferecidos pelo Sebrae, com o objetivo de preparar esses jovens para o mercado de trabalho e para a construção de projetos próprios ao final da jornada militar.
Como primeira iniciativa, o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, dará início à parceria com uma palestra sobre empreendedorismo diretamente no quartel.
Missão compartilhada entre instituições
Para Darci Cerutti, a aproximação reforça valores comuns entre o Sebrae e o Exército Brasileiro, especialmente no apoio à formação cidadã da juventude.
“Uma importante aproximação com o Exército Brasileiro, instituição que tem tantos serviços prestados ao Brasil e, em especial à Amazônia e quem tem missão similar à do Sebrae: auxiliar os jovens a serem melhores cidadãos. Nosso Programa de Educação Empreendedora, por exemplo, impacta diretamente no jovem, assim como o Exército que arregimenta anualmente jovens para suas bases. Estamos conectados e ampliaremos nossa parceria futuramente”, destacou.
A expectativa é que a parceria avance nos próximos meses, com novas ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, da inclusão produtiva e do desenvolvimento de jovens rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!