SINJUR promove esporte e integração entre filiados no próximo sábado (14)
Por SINJUR
Publicada em 12/02/2026 às 08h22
Todos os sábados tem um momento de descontração, lazer e saúde. 

A pelada do SINJUR é um espaço para confraternização entre amigos. E no último sábado de cada mês tem  um churrasco pros atletas 🍖 

📅 todo sábado 

⏰ Horário: 10h às 12h

📍 Local: Sports Baggio (R. Tomás Gonçalves, 5230 - Agenor M. de Carvalho)

✅ Todos os filiados podem participar!

🎟️ Cada um pode levar 1 convidado.

📞 Mais informações:

Renan: (69) 9.9395–2077

Oswaldo: (69) 9.9245–2898

