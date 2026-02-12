SINJUR promove esporte e integração entre filiados no próximo sábado (14)

Por SINJUR
Publicada em 12/02/2026 às 08h22
Todos os sábados tem um momento de descontração, lazer e saúde.
A pelada do SINJUR é um espaço para confraternização entre amigos. E no último sábado de cada mês tem um churrasco pros atletas 🍖
📅 todo sábado
⏰ Horário: 10h às 12h
📍 Local: Sports Baggio (R. Tomás Gonçalves, 5230 - Agenor M. de Carvalho)
✅ Todos os filiados podem participar!
🎟️ Cada um pode levar 1 convidado.
📞 Mais informações:
Renan: (69) 9.9395–2077
Oswaldo: (69) 9.9245–2898
