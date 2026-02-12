Homem é preso acusado matar o próprio tio a facadas na zona rural

Publicada em 12/02/2026 às 08h40
A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (11), Jeanderson de 28 anos, acusado de assassinar a facadas o próprio tio, Adelino Eugênio Lima, de 54 anos. O crime ocorreu em uma propriedade rural localizada no km 13, em uma residência na região conhecida como Transpurus, às margens esquerda da BR-319, cerca de 15 quilômetros após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho (RO).
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar por testemunhas, o suspeito morava anteriormente na cidade com a tia, mas, devido a problemas relacionados ao uso de drogas, passou a residir com a avó e o tio em um sítio na zona rural da capital.
Na noite do crime, tio e sobrinho teriam se desentendido. Durante a discussão, o suspeito teria afirmado que retornaria para a cidade e ameaçado incendiar a casa da tia com ela dentro. Diante da situação, Adelino teria interferido para defender a irmã, momento em que acabou sendo atacado pelo sobrinho.
Segundo relatos, Jeanderson teria desferido uma facada no tórax da vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.
Após o crime, o suspeito fugiu a pé, mas foi localizado pela Polícia Militar caminhando pela estrada no sentido da BR-319. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial e ficará à disposição da Justiça.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), que apura todos os detalhes e circunstâncias do homicídio.
