Suspeito é baleado em troca de tiros com a Força Tática na zona leste

Por Newsrondonia.com
Publicada em 12/02/2026 às 08h50
Publicada em 12/02/2026 às 08h50
Um homem, foi baleado na noite desta quarta-feira (11) após entrar em confronto armado com uma guarnição da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar. O tiroteio aconteceu no cruzamento das ruas Vasco da Gama e Fluminense, localizadas no bairro Lagoinha, setor Leste da capital.
De acordo com as informações preliminares colhidas no local, o suspeito estava a bordo de um veículo quando a equipe policial tentou a abordagem. Houve resistência armada por parte do ocupante do carro, o que deu início à troca de tiros que resultou no suspeito alvejado.
Logo após, os policiais prestaram socorro imediato ao indivíduo, utilizando o camburão da viatura para transportá-lo ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!