Uma grande apreensão de entorpecentes foi registrada durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, reforçando a integração entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas.
A ação ocorreu na noite do dia 11 de fevereiro de 2026, no município de São Miguel do Guaporé, durante patrulhamento ostensivo realizado de forma conjunta por equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Participaram diretamente da operação o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), o 4º BPM, o 10º BPM, o 11º BPM, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Durante a ação integrada, foi realizada a abordagem de um veículo Chevrolet Cobalt, de cor prata, onde foram localizados 148 tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, totalizando aproximadamente 173 quilos da droga. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências legais cabíveis.
A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas integra uma estratégia nacional do Ministério da Justiça, executada em cooperação com os estados, com foco na repressão ao crime organizado, no enfrentamento ao tráfico de drogas e no fortalecimento da segurança nas regiões de fronteira e divisas.
O Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas possui um canal exclusivo de disque-denúncias, por meio do qual a população pode colaborar de forma anônima, com total garantia de sigilo da identidade, através do número:
DISK-DENÚNCIA BPFRON:
(69) 99985-0805 (WhatsApp e ligações)
