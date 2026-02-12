Gazin Porto Velho marca no fim e vence o Genus no clássico da capital

Publicada em 12/02/2026 às 15h09
Quem foi ao estádio Aluízio Ferreira na noite desta quarta feira viu uma partida bem jogada e disputa lance a lance, com divididas e com possibilidades de gol para ambos lados. Mandante o Genus dentro das limitações fez talvez a melhor partida no campeonato, mas a defesa do Gazin Porto Velho mostrou segurança e bloqueiou bem as tentavivas de ataque do rival. Nos primeiros 45 minutos foram mesmo sem gols.
Na segunda etapa o cenário em campo não mudou muito, mas aos 41 minutos a defesa do Genus saiu jogando mal, o erro de passe deu um grande chance ao Gazin Porto Velho, Tchalles recebeu pela direita avançou e cruzou na medida para Ruan Costa subiu livre pra marcar o gol da vitória. Com a vitória a Locomotiva continua na terceira posição com 14 pontos.
Já o Genus vive uma das piores crises da sua história e com sério risco de rebaixamento, com apenas dois pontos, um a mais do que o União Cacoalense que folgou na rodada e ainda bem distante da classificação, caso o Rondoniense saia vitorioso do confronto diante do Ji-Paraná, somaria 13 pontos e deixaria o Genus praticamente sem chances de classificação, ja que o time Grená da capital, tem cinco jogos pela frente podendo somar 15 pontos.
