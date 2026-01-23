PM localiza motocicleta e prende suspeito de roubo a correspondente bancário

Publicada em 23/01/2026 às 08h30
A Polícia Militar comunicou à autoridade policial competente a possível prática do crime de roubo majorado, conforme previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, após um assalto registrado na tarde da última quita-feira (22), por volta das 14h, em um correspondente bancário localizado em Machadinho D’Oeste/RO.
Segundo a ocorrência, dois indivíduos, ambos utilizando capacetes, invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o roubo. Um dos suspeitos portava uma faca do tipo peixeira, empregando grave ameaça contra a atendente. Na ação criminosa, foram subtraídos um aparelho celular da vítima e uma quantia em dinheiro que, inicialmente, foi estimada em aproximadamente R$ 17 mil. Em seguida, os autores fugiram em uma motocicleta de cor prata.
Diante das informações, guarnições do BPTAR, que atuam na Operação Dominus Fronteira Leste – Machadinho D’Oeste, com apoio da Rádio Patrulha, iniciaram diligências ininterruptas com o objetivo de localizar os suspeitos e recuperar os bens roubados.
Durante o patrulhamento, a motocicleta utilizada no crime foi localizada abandonada em uma residência desocupada, situada na Rua Tucumã, local conhecido por ser utilizado como ponto de evasão de suspeitos. No interior do imóvel, os policiais encontraram as vestes usadas no assalto e a faca empregada para intimidar a vítima.
Uma testemunha, que preferiu não se identificar por medo de represálias, informou que os suspeitos deixaram o veículo no local e seguiram em rumo ignorado. Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até outra residência, onde um dos envolvidos foi localizado. Durante a abordagem, ele confessou espontaneamente a participação no crime, relatando que agiu em conjunto com outros comparsas.
Ainda conforme o relato policial, o suspeito informou que o celular da vítima foi descartado durante a fuga, por receio de rastreamento, e que o valor efetivamente subtraído teria sido menor do que o inicialmente divulgado. Ele também confirmou que a motocicleta utilizada no crime havia sido cedida por um terceiro.
Outros envolvidos foram identificados, porém um dos suspeitos segue foragido. A vítima reconheceu os autores do roubo, reforçando os indícios de autoria delitiva.
Durante as abordagens, houve resistência por parte dos envolvidos, sendo necessário o uso moderado e proporcional da força, incluindo o emprego de algemas, conforme os protocolos legais, para garantir a segurança da equipe policial e dos próprios suspeitos.
A Polícia Militar destacou que a ação contribuiu para o restabelecimento da ordem pública, apreensão de objetos utilizados no crime e avanço significativo nas investigações. As diligências continuam para localizar o suspeito foragido e recuperar os valores subtraídos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!