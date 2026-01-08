“Karma”: reencontro de Viviane Araújo e Belo em novela da Globo repercute nas redes

Publicada em 08/01/2026 às 10h33
A estreia de Viviane Araújo na novela Três Graças, da TV Globo, ganhou forte repercussão nas redes sociais antes mesmo da exibição do primeiro capítulo. A atriz iniciou as gravações nesta semana e voltou a contracenar com Belo, seu ex-marido, em uma sequência que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do dia.
No trecho divulgado pela emissora, Viviane interpreta Consuelo, antigo amor de Misael, personagem vivido por Belo. O reencontro é marcado por tensão e troca de farpas. Em tom direto, a personagem define o ex como “karma” e dispara a frase que viralizou: “Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”. A fala repercutiu de forma imediata, impulsionando comentários e memes entre internautas.
A cena também cumpre papel central na narrativa. Na trama, Consuelo reaparece no ferro-velho com a missão de impedir que Misael tome uma decisão extrema. Durante o confronto, ela afirma conhecer detalhes do roubo das Três Graças e diz saber quem participou do crime, elemento que amplia a carga dramática e sinaliza novos desdobramentos da história.
Fora da ficção, o reencontro chama atenção pelo passado do casal. Viviane Araújo e Belo mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, amplamente acompanhado pelo público na época. A volta dos dois à mesma cena, agora em personagens opostos, ajudou a elevar a curiosidade em torno da estreia da novela.
Nos comentários do vídeo publicado pela Globo, a reação foi imediata. “Esse novelão não cansa de surpreender, tô amando”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Nunca nem vi essa novela, mas agora faço questão”. A frase dita por Consuelo também rendeu observações irônicas, como “O diretor não é inocente” e “Ela passou esse tempo todo com essa fala presa”. Entre elogios e brincadeiras, a expectativa foi resumida por um comentário recorrente: “Ansiedade a mil”.
