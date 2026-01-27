Final do Campeonato Municipal de Futebol 2025 movimenta Espigão neste sábado

Publicada em 27/01/2026 às 15h09
O Estádio Municipal Luizinho Turatti será palco, neste sábado, 31 de janeiro, das finais do Campeonato Municipal de Futebol 2025, competição que reúne equipes locais e atletas de diferentes municípios e se consolidou como uma das principais disputas públicas de futebol amador da região. A programação prevê a decisão da Série B às 13h45 e da Série A às 16h, além de cerimônia oficial de encerramento marcada para as 15h45.
Atual campeão das Séries A e B, o Grêmio entra em campo novamente em busca de ampliar sua trajetória recente na competição. Na principal divisão, o confronto repete a final da temporada de 2024, o que reacende a rivalidade entre as equipes e aumenta a expectativa por um jogo de alto nível técnico, marcado por tradição e histórico recente de decisões equilibradas.
Além do aspecto esportivo, o campeonato tem sido apresentado pelos organizadores como uma iniciativa voltada ao lazer coletivo e à integração social. A competição oferece uma das maiores premiações do futebol amador regional e atrai público diverso, reunindo famílias, atletas e torcedores em torno de um evento estruturado para além das partidas.
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC), em conjunto com a Prefeitura de Espigão D’Oeste, organizou uma programação paralela para o dia das finais. Estão previstos parque infantil, brinquedos para crianças, esquema de segurança e estrutura de apoio ao público, com o objetivo de transformar o encerramento do campeonato em um evento aberto à comunidade.
Segundo a organização, a proposta do campeonato é utilizar o esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde, lazer e desenvolvimento humano. A final deste sábado, de acordo com a prefeitura, representa a consolidação dessa política pública voltada ao fortalecimento do futebol amador no município.
