SEMTEC está com inscrições abertas para as aulas na escolinha de iniciação esportiva

Por Assessoria
Publicada em 27/01/2026 às 09h02
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura – SEMTEC, está com inscrições abertas para as aulas da nossa escolinha de iniciação esportiva!
As atividades são voltadas para crianças e adolescentes que desejam praticar esporte, desenvolver habilidades, fazer novas amizades e ter mais qualidade de vida.
Modalidades oferecidas:
Vôlei de quadra
Futebol
Período de inscrição: 02 a 20/02/2026
Local: Diretoria de Esportes – Estádio Gentil Valério de Lima
Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30
Inscrições presenciais
Incentive o esporte, a disciplina e o trabalho em equipe desde cedo. Esperamos por vocês! Informações: (69) 9.9948-4827
