Sinjur convida servidores para amistoso de confraternização aos sábados

Por SINJUR
Publicada em 27/01/2026 às 08h29
O SINJUR convida os servidores filiados para participar da pelada dos servidores, um momento de lazer, integração e amizade promovido pelo sindicato.
A estreia acontece neste sábado, dia 31/01, das 10h às 12h, no campo do Baggio (Rua Tomás Gonçalves, nº 5230, no bairro Agenor de Carvalho), com jogo amistoso entre colegas.A iniciativa passa a ocorrer todos os sábados, criando um espaço fixo para rever amigos, colocar a conversa em dia, se divertir e manter a forma física.
A proposta é simples: traga sua chuteira e venha participar do nosso futebol, com resenha e confraternização. Todos os filiados estão convidados a participar. Leve o tênis, a boa energia e venha fazer parte desse momento de integração da categoria.
