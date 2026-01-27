Prefeitura antecipa salário e injeta renda em Porto Velho; pagamento dos servidores municipais muda de sexta-feira para quarta-feira (28)

Publicada em 27/01/2026 às 09h30
O salário de todos os servidores públicos da Prefeitura de Porto Velho estava agendado para sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. A administração municipal decidiu antecipar o pagamento para quarta-feira, 28. A medida alcança servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas.
A antecipação altera o calendário financeiro do município apenas neste mês e coloca os recursos na conta dos trabalhadores dois dias antes do previsto.
“Essa decisão respeita o servidor e organiza a vida de quem utiliza esses rendimentos. A prefeitura trabalha com responsabilidade para garantir o pagamento de todos os trabalhadores em dia”, disse Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.
Segundo a Secretaria Municipal de Administração, o ajuste foi possível após reorganização interna do fluxo financeiro e planejamento.
“A equipe técnica conseguiu concluir os processos dentro do prazo e isso permitiu a liberação do salário dias antes do previsto. A antecipação segue critérios administrativos e planejamento”, afirmou Antonio Figueiredo de Lima Filho, secretário de Administração.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!