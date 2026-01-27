Alero aprova projeto do deputado Alan Queiroz que leva internet via satélite às zonas rurais

Publicada em 27/01/2026 às 10h39
De autoria do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou na tarde desta segunda-feira (26), o Projeto de Lei que autoriza a implantação de internet via satélite em viaturas das forças de segurança que atuam nas zonas rurais do estado, além de garantir conectividade para órgãos públicos localizados em distritos e áreas de difícil acesso.
Com a aprovação do projeto, Rondônia dá um passo importante para fortalecer a segurança pública e modernizar os serviços oferecidos à população que vive longe dos grandes centros urbanos. A proposta permite que viaturas policiais tenham acesso à internet em tempo real, facilitando a comunicação entre equipes, o acesso a bancos de dados, o envio de informações e o acionamento rápido de apoio em ocorrências nas áreas rurais.
Além da segurança, o projeto também contempla órgãos públicos instalados em distritos e localidades isoladas, que passam a contar com conectividade para melhorar o atendimento à população, agilizar procedimentos administrativos e ampliar o acesso a serviços essenciais.
A iniciativa reconhece que a falta de comunicação ainda é um dos principais desafios enfrentados por servidores públicos e forças de segurança que atuam em regiões remotas, comprometendo a eficiência das ações e o tempo de resposta à população.
Segundo o autor da proposta, deputado estadual Alan Queiroz, a aprovação do projeto representa mais dignidade, segurança e eficiência para quem vive no interior do estado. “Esse projeto nasce da realidade de quem vive e trabalha nas áreas rurais e nos distritos, onde muitas vezes não há sinal de internet ou telefone. Com a internet via satélite nas viaturas e nos órgãos públicos, estamos garantindo mais comunicação, mais segurança e serviços públicos mais eficientes para a população que vive longe dos grandes centros”, enfatizou.
Com a aprovação do Projeto de Lei, o parlamentar reforça o compromisso com a valorização do serviço público e o fortalecimento da segurança em todas as regiões de Rondônia, assegurando que o desenvolvimento e a tecnologia cheguem também a quem vive nas áreas mais afastadas do estado.
