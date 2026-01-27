Saúde ocupacional é ampliada na prefeitura de Porto Velho

Publicada em 27/01/2026 às 12h02
A promoção da saúde e do bem-estar dos servidores municipais tem impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população de Porto Velho. Diante desse cenário, a Prefeitura de Porto Velho vem ampliando e fortalecendo as ações de saúde ocupacional, por meio da empresa Total Life Assistência à Vida.
Com a oferta de avaliações clínicas, exames periódicos e acompanhamento especializado, o trabalho desenvolvido pela empresa possibilita a prevenção de doenças, a identificação de riscos laborais e a promoção do bem-estar físico e mental dos servidores, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.
Os serviços de saúde ocupacional da organização estão disponíveis para todos os servidores da Prefeitura de Porto Velho, sejam estatutários ou comissionados, desde o dia 10 de dezembro de 2025.
O Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa que houve alteração no endereço para a prestação dos serviços de saúde ocupacional, sendo fundamental que todos os servidores tomem ciência prévia dessa mudança. A medida visa evitar deslocamentos desnecessários, desinformação e possíveis prejuízos durante o período de transição para o novo local de atendimento.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, o fortalecimento da saúde ocupacional é um compromisso da gestão com os servidores. “Cuidar da saúde de quem trabalha diariamente para atender a população é uma prioridade. A ampliação dos serviços e a estrutura oferecida pela companhia garantem mais prevenção, acompanhamento e qualidade de vida aos nossos servidores, refletindo diretamente em um serviço público mais eficiente e humanizado”.
A Total Life está localizada na rua Dom Pedro II, 1710, KM 1, região central de Porto Velho. O horário de funcionamento é das 08h às 18h.
