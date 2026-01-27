“Chega um momento em que a gente não aguenta mais”, diz Luísa Sonza sobre vida mais reservada

Publicada em 27/01/2026 às 11h35
A cantora Luísa Sonza decidiu reduzir a exposição da vida pessoal e explicou que a mudança não foi repentina, mas resultado de um acúmulo de desgaste emocional. Segundo ela, o cansaço de lidar com situações que a machucaram ao longo do tempo a levou a adotar uma postura mais discreta.
O tema veio à tona durante uma interação com seguidores em um perfil alternativo que mantém no Instagram. Ao abrir uma caixa de perguntas, Luísa foi questionada sobre o motivo da alteração no comportamento público e se a decisão estaria relacionada à vida amorosa.
Na resposta, a artista foi direta ao afastar qualquer ligação com o relacionamento atual. “Não tem relação nenhuma. Chega um momento em que a gente simplesmente não aguenta mais”, afirmou. Ela explicou que as experiências recentes diminuíram sua disposição para dividir detalhes da rotina, mesmo estando em um relacionamento.
Luísa também comentou sobre o impacto emocional dos conflitos que enfrentou. Segundo a cantora, o desgaste contínuo contribuiu para a escolha de preservar mais a própria intimidade. Atualmente, ela namora o médico Luís Ribeirinho, mas reforçou que a decisão é pessoal e independente da relação.
Em tom mais íntimo, a artista revelou sentir saudade de uma fase anterior da vida, quando se sentia mais livre e sem receios. Ainda assim, reconheceu que aquele momento ficou no passado e dificilmente será retomado, indicando um processo de amadurecimento e redefinição de limites.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!