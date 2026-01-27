Defesa Civil Municipal amplia rede de voluntários para resposta a emergências nos distritos

Publicada em 27/01/2026 às 11h37
Mais de 40 moradores de distritos de Porto Velho já foram capacitados pela Prefeitura, por meio da Defesa de Porto Velho, para atuar como voluntários em situações de emergência. A iniciativa fortalece a rede de resposta rápida em casos de desastres naturais ou ocorrências que coloquem a população em risco, especialmente na região do Médio Madeira.
A capacitação integra o processo de fortalecimento do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), promovido pela Prefeitura. O projeto tem como objetivo formar voluntários residentes nas comunidades, preparando-os para atuar como elo entre a população local e o poder público.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o fortalecimento das ações nos distritos é prioridade da gestão. “Ninguém conhece melhor as necessidades de uma comunidade do que quem vive nela. Já capacitamos mais de 40 voluntários e a meta é ampliar essa rede em todos os distritos de Porto Velho, do Baixo ao Alto Madeira”.
Os voluntários atuam no repasse de informações confiáveis sobre as ocorrências, contribuindo para que a Defesa Civil avalie com precisão a gravidade das situações e chegue com mais rapidez aos locais que realmente demandam atendimento. A Prefeitura fornece coletes de identificação aos participantes, reforçando a organização e a segurança das ações.
Os agentes são treinados para relatar de forma imediata e precisa eventos naturais ou ocorrências diversas, permitindo a otimização da logística municipal e evitando o deslocamento desnecessário de equipes e recursos.
A participação dos moradores fortalece a segurança comunitária e amplia a capacidade de resposta do município, sob a coordenação direta da Defesa Civil de Porto Velho.
