ENTREVISTA

Flori garante independência na corrida pelo Governo de Rondônia: “Não é que a minha campanha seja baseada no toque de Midas do Léo Moraes”

Prefeito de Vilhena reconhece a boa avaliação e a visibilidade política do gestor de Porto Velho, mas afirma que sua pré-candidatura não depende de transferência de votos ou tutela eleitoral