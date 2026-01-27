Após saída de Luciana Gimenez, Cariúcha é a nova apresentadora do SuperPop

Publicada em 27/01/2026 às 10h44
A Cariúcha dará um novo passo na carreira ao assumir o comando do SuperPop. A mudança ocorre após a saída de Luciana Gimenez, que deixou a atração neste mês depois de 25 anos à frente do programa. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (26) por Nelson Rubens, durante o TV Fama.
Ao anunciar a novidade no ar, Nelson Rubens detalhou o acordo já fechado com a emissora: “Para onde vai a Cariúcha? Ela não vai. Ela vem para a RedeTV!. A Cariúcha, agora, já é da RedeTV!. Já assinou o contrato. Tudo ok, ok. Cariúcha, seja bem-vinda. Você acertou vindo para a RedeTV!. O que ela vai fazer na RedeTV!? Ela vai comandar o ‘SuperPop’. O ‘SuperPop’ agora tem uma nova apresentadora. Já está assinado o contrato. Ela vai apresentar o programa toda quarta-feira”, afirmou.
Nas redes sociais, Cariúcha comemorou a nova fase e falou sobre a realização de um desejo antigo. “Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa. E sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem ti nada sou! Obrigada, Oprah, por trazer representatividade e nos fazer sonhar”, escreveu, citando a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.
Antes da mudança, Cariúcha integrava o elenco do SBT, onde participava do Fofocalizando desde abril de 2024 e também atuava como jurada no Programa do Ratinho. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a apresentadora optou por não renovar o contrato com a emissora da família Abravanel.
Com a chegada de Cariúcha, a RedeTV! promove uma reformulação em um de seus programas mais tradicionais, marcando o início de uma nova fase do SuperPop sob comando inédito.
