Saúde mental é tema de diálogo com servidores da Semdec de Porto Velho

Publicada em 27/01/2026 às 10h51
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou, na manhã desta segunda-feira (26), uma palestra em alusão à Campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental.
A atividade aconteceu na sala de reuniões da Semdec e contou com a participação dos servidores da pasta. A palestra foi ministrada pela psicóloga Geina Meneguel, que abordou temas relacionados ao cuidado emocional, à prevenção de adoecimentos psíquicos e à importância da saúde mental no ambiente de trabalho.
A iniciativa contou com o apoio do secretário Raimundo Alencar e da secretária adjunta Lu Rapozo, reforçando o compromisso da gestão municipal com ações voltadas à promoção do bem-estar, do acolhimento e da valorização dos servidores públicos.
A Campanha Janeiro Branco é um movimento nacional que propõe o início do ano como um período de reflexão sobre a saúde mental, incentivando o diálogo, o autocuidado e a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da qualidade de vida e da saúde integral dos servidores.
